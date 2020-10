Sheinbaum niega intento de desalojo del plantón del Senado

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que se intentara desalojar el plantón del Frente Nacional “Ni Una Menos” México, que está instalado en las inmediaciones del Senado de la República, órgano que solicitó el apoyo.

“En este caso, no se trató de mover, y sí, hemos recibido una carta formal del Senado de la República para poder ayudarlos en algunas medidas. Como ustedes saben es la Policía de la Ciudad quién resguarda las instituciones federales en la Ciudad de México; somos capital de la República y tenemos una serie de obligaciones, pero evidentemente nunca vamos a caer en ninguna provocación, no va a haber actos expresivos y vamos a buscar en todo caso, resguardar las instituciones federales”, explicó.

Ayer, en la noche, los manifestantes habían denunciado a través de redes sociales que habían llegado policías capitalinos para intentar desalojarlos. Este colectivo continúa con la manifestación para expresar su rechazo a que se apruebe la eliminación de fideicomisos de atención y reparación integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Mecanismo de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; así como otros fideicomisos que afectarían la ciencia, los derechos humanos y la cultura en México.

Negó que hubiera granaderos en la zona

Incluso, la mandataria capitalina recalcó que estos elementos no son granaderos, sino otro agrupamiento.

“El cuerpo de granaderos llevaba muchas otras cosas que hoy no lleva. Es, más bien, un cuerpo de Protección Civil que, evidentemente, trabaja frente a demostraciones como las que hemos visto en donde se utilizan objetos peligrosos y que a partir del protocolo que hemos publicado, actúa. No son granaderos.

“Los granaderos era un cuerpo dedicado a reprimir al pueblo, esa es la gran diferencia. Durante la administración pasada vimos cómo desalojaron el Zócalo de la Ciudad de México con toda la utilización de la fuerza, la gran diferencia ahora es que nosotros no reprimimos, en todo caso contenemos, vigilamos, resguardamos, pero no se reprime. Por eso decimos que ya no existe el cuerpo de granaderos (...) y si llega a haber un abuso policial en algún momento, se hacen las sanciones correspondientes, porque no es una política institucional, esa es la gran diferencia”, agregó.

Por: Carlos Navarro.