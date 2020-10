Ley de Ingresos 2021: ¿Alcanzará el presupuesto ante la estimación de la SHCP?

Para el próximo 2021, los ingresos que estima el Gobierno Federal serán 3% menores a los ejercicios del año en curso, en el que se tienen presupuestados 5 billones 538 mill 900 millones de pesos, siendo este inferior en 134 mil millones respecto a la Ley de Egresos de 2020, esto se explica por una reducción de los ingresos petroleros, producto de una menor producción y un menor precio internacional del crudo, así como una caida en la recaudación de impuestos por la reducción de la actividad económica.

Sin embargo, los ingresos son un 3% menores, pero el gasto es 1.6 % mayor al 2020, en el que este presupuesto no alcanzará para el 2021 y la presión está aumentando.

Por ello, el director de Multiplataformas, Isaías Robles, junto con José Luis Sánchez Macías, conversaron en la Mesa de opinión, "A Fuego Lento", con varios expertos para hablar sobre la Ley de Ingresos, la Ley de Derechos, la Miscelánea Fiscal 2021, y sobre las modificaciones que envió el Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados con respecto al dictamen que se aprobó en comisiones y que fue discutido

Cambios en la Ley de Ingresos

Para iniciar la conversación, el analista financiero y extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo señaló que no ha habido cambio importantes o cambios que pudieran alterar las proyecciones o estimaciones recaudatorias en la Ley de Ingresos, aunque quizá el cambio más relevante fue la negativa a poner este IEPS complementario a la gasolina que lo que iba a hacer es que no bajara la gasolina en 2020, y que sí estuviera la sospecha de que la SHCP mantuviera o subiera un poco la recaudación de este impuesto.

"Todavía estamos viendo que va a pasar con este impuesto al espectro radioeléctrico que pudiera encarecer el internet, y que podría incrementar el uso del internet en la telefonía", destacó el experto.

Señaló que se aprobó una Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados con un marco macroeconómico que es prácticamente imposible de alcanzar el crecimiento de 4.6% que dice Hacienda, cuando todas las agencias y calificadoras estiman el crecimiento en 3.5%, y "al crecer menos, se recaudar menos y hay menores ingresos a los planeados".

Dijo además que es complicado que las entidades vayan a recibir menos presupuesto;la recaudación federal participable de que se aprobó o mejor dicho la Ley de Ingresos de 2021, es inferior a la sque se aprobó en 2020, es decir, menos dinero para los estados y los números recaudatorios de ISR como de IVA y de IEPS, hablan de un menor crecimiento económico.

"El endeudamiento de la economía o por lo menos el que prevé la ley de ingresos son más de 700 mil millones de pesos, siendo casi el 30% superior a la que se aprobó en 2020".

Respecto al endeudamiento que conlleva la ley de ingresos, el analista señaló que históricamente es el más alto, por lo que es un endeudamiento muy superior al de 2019, y ni así alcanzaría,

¿Cuáles eran las medidas para tener mayor ingresos?

Mario Di Costanzo señaló que siempre se ha aceptado que el sistema tributario, sobre todo el ISR es un sistema "muy poroso", es decir, todavía tiene unos huecos fiscales que hacen que se disminuya la carga fiscal por lo que es tiempo de que se ponga en la mesa una reforma fiscal.

Dijo además que más que sean medidas, ya que no ha habido cambios de ley enfocados a acentuar este terrorismo fiscal y lo que ha hecho el SAT es amenazar a los accionistas de estas empresas para cobrar ese dinero y no podrán lo mismo este año, en el que se fortalecerá este "terrorismo del SAT", y lo malo es que se está ahuyentando la inversión y los inversionistas querrán invertir menos sus utilidades.

La ruta para impugnar la desaparición de fideicomisos

La mayoría de Morena y sus aliados avalaron en la Cámara de Diputados la extinción de 106 fideicomiso, por ello, el gobierno federal dispondrá de más de 68 mil millones de pesos que en palabras del mandatario mexicano, eran manejados con opacidad y corrupción, aunque a la fecha no hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Para hablar de estos temas, en la mesa de opinión A Fuego Lento, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, señaló que hay temas de forma y fondo que terminaron por tocarse, en el que la madrugada de este martes 20 de octubre fue muy complicado, a solicitud de las autoridades del Senado por conductos secretario general administrativo en el que pide a la Jefa de Gobierno de la capital que la fuerza pública, pudiera garantizar el acceso a los senadores, cuando hay gente que tiene derecho a manifestarse por lo que es apostar a un conflicto.

Dijo que el tema de fondo tiene que ver justo con la decisión de desaparecer 109 fideicomisos, sin alternativas y sin detalle, es decir, cuando la argumentación es que hay un hecho de corrupción, por lo que con toda razón las víctimas, los periodistas, los deportistas paraolímpicos dicen que no es así, no se puede tener una dinámica sin denuncias, sin culpables y que corten mecanismos que eventualmente pueden salvar vidas.

Respecto a los científicos, que piden una sustitución del mecanismo, lo hacen porque se tenían esos fideicomisos para garantizar investigación y conseguir incluso recursos no sólo públicos sino internacionales y si ahora los concentra Conacyt.

¿Cuál es la ruta a seguir?

Icaza señaló que una primera ruta dentro del propio Senado, es intentar detener por la vía de una acción de inconstitucionalidad, ya en el propio Senado hay algunos que trabajan con mucha claridad en la ruta de los amparos, gente que pudiera verse afectado en lo particular por la desaparición de los fideicomisos, y otro que es pues una lucha política, que establezca que en el 2021 pudiera cambiar una mayoría y así regresar los fideicomisos como existían.

Expropiación

Respecto a la expropiación dijo que no todos son públicos y no todos son nacionales, por lo que hay casos que requieren mucho más detalle, por lo que existe temor, incertidumbre, tensión y muy infelizmente la mayoría legislativa no sólo no da certezas sino que pide una especie de voto ciego y te dicen las víctimas “¿pero cómo vamos a darlo si vemos que año con año le recortan el presupuesto a Gobernación?, año con año vemos que el mecanismo de defensa de defensores no tiene recursos; año con año vemos, hace unos meses vimos que la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no tenía recursos y tuvimos que pedir recursos básicos; entonces lo que ustedes nos piden no ha venido sucediendo en la realidad, y pues imagínate la tensión que se genera”

¿Qué pasa con los recursos si se colocan amparos?

Por la línea de la acción jurídica, si hay un amparo que suspenda los actos no podrían ejercerse. Ahora, la manera en que este gobierno ha actuado pues más o menos es que primero golpea y después averigua, podría hacer un uso de esos recursos y ya cuando llegue el amparo decía “pues ya no los tengo”.

Entonces se vuelve y se escala en un problema mayor porque la ruta de la protección jurídica pues no es necesariamente la ruta de la acción, de la operación administrativa.

¿Sí hay desconfianza en el manejo de recursos?

Hay un problema de origen porque se han recibido distintas versiones, el presidente de la República dijo por un lado que eran para las víctimas del COVID-19, para vacunas; el secretario de Hacienda dijo “no se apuren, hay dinero garantizado, se va a mandar directamente para que sea más eficaz, sea Cultura, sea el Conacyt, sea quien sea”; Mario Delgado dijo en la Cámara de Diputados,

“Les pedimos que sean comprensivos para entender el momento de crisis que vivimos y se necesitan recursos públicos para atender a los hospitales y a los enfermos”, dijo Icaza.

Por lo que, por un lado te dicen que lo van a ejercer para la crisis de la pandemia, y por otro lado te dicen que no tengas problema porque lo van a adscribir a las áreas que correspondan dentro del gobierno federal y se ejerzan rápidamente.

