Citlalli Hernández está trabajando conmigo y yo con ella: Porfirio Muñoz Ledo

Tras su declaración formal como candidato para presidir el partido al frente de la 4T, y luego de haber participado en dos encuestas del INE para buscar al candidato electo, el diputado se define como el vencedor oficial de esta contienda para estar al frente de Morena.

Asegura que la respuesta de las encuestas es clara, pues considera que tras su experiencia al haber dirigido ya dos partidos políticos, él es la mejor opción para el partido hegemónico del país.

Fue durante una entrevista con Brenda Peña para el noticiero matutino de "Nuestra Mañana" que el candidato de 87 años aseguró que está hablando con la gente y es claro el apoyo que tienen hacia sus propuestas.

En este sentido, Muñoz Ledo aseguró que “no se vale” que el partido de la austeridad republicana tenga este tipo de candidatos, que ha declarado referente a los gastos de Mario Delgado, podrían ascender a mil 500 millones de pesos.

Es un dineral, he puesto 10 demandas, cuando termine yo no expulsó a nadie, no tengo facultad; la comisión de justicia es la que decide no yo”, dijo refiriéndose a una expulsión de Mario Delgado en caso de que él gane.