Inicia jornada electoral en Hidalgo

Con demoras en la instalación de casillas, inició la jornada electoral en Hidalgo para renovar los 84 ayuntamientos de la entidad para los próximos cuatro años, en donde se espera la participación de más del 45 por ciento de la lista nominal.

Aunque el Instituto Estatal Electoral (IEEH) sustituyó el PREP por incumplir con las especificaciones que solicitó el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo electoral estatal implementó el programa Preliminares Hidalgo 2020, que servirá para conocer los resultados preliminares de la jornada electoral.

Noticias Relacionadas INE invita a acudir a votar en Coahuila e Hidalgo con sana distancia

El momento está aquí, ¡hazlo tuyo! uD83DuDDF3?uD83DuDC4DuD83CuDFFD



Esta es una atenta invitación para hacer valer tu decisión votando de manera: libre, responsable, ordenada e informada, por parte de la Consejera Presidenta @Guillermina_VB , así como de todo el personal que integra este organismo. pic.twitter.com/CSunH9Sm6m — IEE Hidalgo (@IEEHidalgo) October 18, 2020

Sin embargo, representantes de partidos políticos en el estado se opusieron a esa medida al afirmar que no existía certeza de que fueran fidedignos, ya que no cuenta con el aval del INE, pero el IEEH refirió que son sólo datos informativos no los reales.

En total se instalarán 3 mil 874 casillas en los 84 municipios del estado, además de que participarán más de 26 mil funcionarios de casillas, y compiten mil 625 candidatos por mil 80 puestos en disputa, de los cuales 84 son alcaldes, 96 sindicaturas y 900 regidurías.

Noticias Relacionadas Elecciones Hidalgo y Coahuila: Estas son las medidas sanitarias que debes tomar para salir a votar este domingo

El periodo de campaña comprendió del 5 de septiembre al 14 de octubre y los nuevos ediles entrarán en funciones del próximo 15 de diciembre y estarán al frente de los ayuntamientos hasta 2024.

Por José García