Padres de los 43 esperan que Cienfuegos revele datos sobre militares en Caso Ayotzinapa

Con la detención de Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional existe la posibilidad de que se avance en las investigaciones sobre el Caso Ayotzinapa, indicó el vocero de los padres de los 43 normalistas, Felipe de la Cruz.



Entrevistado vía telefónica, Felipe de la Cruz señaló que con esto esperan que por fin se visibilice la responsabilidad de la Institución en la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.



“Con la detención de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto, los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa esperan que en sus declaraciones salga a flote la responsabilidad del Ejército y sobre todo de los militares implicados en la desaparición de los estudiantes”, dijo el vocero.



Asimismo, hizo hincapié en que la participación del Ejército fue encubierta por Cienfuegos Zepeda quien en ese entonces fungía como su comandante.



En este sentido, recordó que pese a que la última ubicación móvil de uno de los normalistas marcaba el 27 Batallón de Iguala, este se negó a que los militares fueran interrogados como recomendó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en 2015.



Finalmente, de la Cruz llamó a la Federación a abrir una investigación contra Salvador Cienfuegos para que también se le interrogue en México y no solo en Estados Unidos.



La declaración del vocero se da luego de que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos sostuvo que la detención del ex Secretario de la Defensa Nacional impactará en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas.

Pese a que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no recae directamente sobre el ex titular de Defensa Nacional, al Ejército se le señaló de ser omiso e incluso de haber participado en la desaparición forzada de los normalistas.



Sin embargo, a seis años de los sucesos las autoridades no han definido el papel del Ejército en las agresiones a los estudiantes. Los padres y madres de los estudiantes han denunciado públicamente la participación de militares junto con el crimen organizado en los ataques del 26 y 27 de septiembre.



Hasta ahora por el caso de los 43 el gobierno federal ha emitido la orden de captura para 27 de los militares vinculados a la desaparición de los jóvenes sin que ninguna se haya efectuado.



La detención de Salvador Cienfuegos Zepeda fue dada a conocer anoche por la Secretaría de Relaciones Exteriores quien detalló en redes sociales que la captura se realizó en un aeropuerto de Los Ángeles.

Por Alfonso Juárez y Karla Benítez