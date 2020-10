AMLO pide apegarse a las encuestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los aspirantes a dirigir Morena, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, apegarse a los resultados de la encuesta de desempate que organizará el Instituto Nacional Electoral.

Es decir, que en esta disputa por la dirigencia de Morena escuchen el sentir de la militancia, por lo que no debe ser un asunto de cúpulas: “entonces, la mejor forma de recoger los sentimientos de simpatizantes de un partido en los tiempos actuales, por las circunstancias, es a través de encuestas”.

Pidió a los morenistas y a todos los institutos políticos no olvidar que un partido es una entidad de interés público y en todos los casos se debe de tomar en cuenta la opinión de los militantes, y son los ciudadanos los que deciden sobre la organización.

Entonces, agregó, si se hace bien la encuesta, sin errores, porque son muestras que tienen que ver con las matemáticas, con la técnica, -se hace una muy buena muestra y con mil 200 cuestionarios- se tiene una idea del todo.

“Es como cuando va uno a un análisis; le sacan a uno sangre y ya de esa manera se sabe cuál es la enfermedad o si está uno bien. Es un método científico. Lo malo es cuando sesgan el resultado por intereses, cuando ni siquiera hacen las encuestas”, reiteró.

Consideró que este conflicto está sucediendo porque antes el Presidente era también el dirigente del partido en el poder y ahora no es así; es parte de los cambios que se deben llevar a cabo y se tiene que ir creando el hábito democrático.

Y eso genera desajustes y confrontación, “pero así es la democracia y tenemos que ir hacia eso. Nada de que no se va a mover ni una hoja del árbol de la política. No. Tiene que haber debate, siempre pensando en el interés general”.

“A mí me tocó siempre resolver, cuando fui dirigente, con encuestas, y no tuvimos problemas. Me tocó, incluso, la segunda vez ser candidato a la Presidencia con una encuesta, en la que participó Marcelo Ebrard, nos pusimos de acuerdo, salí mejor; pero lo importante es que Marcelo aceptó, se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas, porque mis adversarios querían que nos peleáramos”, sostuvo.

Por Francisco Nieto