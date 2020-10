Desaparición de los fideicomisos afectan a la población no a los gobiernos: José Rosas Aispuro

El gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres dejó en claro que es bueno que se combata la corrupción, pero si se sabe que hay o hubo funcionarios que hicieron eso si no los denuncia se convierte en cómplice, por eso no es claro que en aras de combatir este ilícito se proceda a desaparecer los fideicomisos en lugar de transparentar el ejercicio.

No es posible que se afecte a los investigadores, o a las contingencias como es el Fonden, que Durango no ocupa por tanta sequías y después inundaciones e incendios forestales, porque la naturaleza a sí nos ha tratado y sin este fondo los afectados son los pobladores no el gobierno del estado o de los municipios, que ellos tendrán que decir "no tenemos con que apoyarlos" y que desaparezcan el fondo metropolitano que apoyaba la Laguna pues también impacta directamente en infraestructura que hace falta para los ciudadanos de estas localidades conurbadas que frenara su desarrollo.

Por eso pide a los senadores de la República piensen en la población y no en la política, que si hay delincuentes que se les aplique toda la ley pero que no desaparezcan fondos que a todos ayudan.

Destaco que espera que no se tenga que llevar este asunto hasta la suprema corte de la nación para revertir esta disposición.

Dijo que la corrupción puede estar en los operadores de algunos fideicomisos pero también se puede presentar en la oficina central que asigne directamente los recursos, por eso no es un tema de que organismo los opere sino con que calidad ética lo hagan, así que sí hay delito que perseguir que se denuncie de lo contrario es cómplice por no haber procedido como lo mandata la ley.

Por: J. Ignacio Mendívil B.