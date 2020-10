No dejaremos obras en proceso a administraciones; Ejército es garantía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no dejará obras en proceso o pendientes a la próxima administración en 2024.

En el evento de supervisión del tramo 4 del Tren Maya de Izamal a Cancún, el mandatario federal señaló que no se deben cometer los errores de gobiernos pasados de realizar obras transexenales.

"Debemos terminar, porque ese es el otro desafío en el 2023, nosotros no podemos hacer lo mismo que se realizaba antes, iniciaba una obra y quedaba inconclusa, y pasaba más de un sexenio para que se terminara. Nosotros no vamos a dejar ninguna obra pendiente, en proceso, todas las tenemos que concluir para que no que no dejemos pendientes a las administraciones, a los nuevos gobiernos" Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Noticias Relacionadas Descubren 2 mil 187 monumentos históricos en las obras del Tren Maya

López Obrador indicó que los ingenieros militares son una garantía de que las obras se realizarán con calidad y conforme a los tiempos, por lo que se le asignaron dos de los siete tramos del Tren Maya.

"Me ayuda mucho, me da tranquilidad, me aligera la carga que en el tramo de Tulum hasta Escárcega, son dos tramos, el seis y el siete, trabajan los ingenieros militares porque esa es una garantía de que vamos a concluir en tiempo, ahí está el ejemplo del Aeropuerto Felipe Ángeles", explicó.

Elementos de la Sedena cuentan con las facultades

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresensio Sandoval, expuso que además de las acciones de seguridad, las fuerzas federales están facultadas para construir obra, ayudar la población en caso de desastres naturales y en materia de salud.

“Es un honor participar en proyectos que representan el progreso de la nación, responsabilidad que cumplimos con la fortaleza que brinda la armónica de la disciplina y el trabajo, (...) estas acciones forman parte de la naturaleza y razón de ser de nuestras fuerzas armadas que sirven el pueblo de México con la garantía de que jamás descuidamos una tarea para cumplir otra", aseveró. El gobernador de Yucatán pidió ayuda a López Obrador, ya que muchos habitantes quedaron damnificados por el paso del huracán "Gamma". Foto: Especial

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, reconoció que el Tren Maya traerá una importante derrama a la entidad, y pidió al presidente López Obrador apoyar a los damnificados de los fenómenos tropicales y el huracán "Gamma".

“Necesitamos de su apoyo para sacar adelante a miles de yucatecos que han sufrido algún daño por los fenómenos meteorológicos como fue la tormenta tropical Gamma y el huracán Delta, además de las dos tormentas tropicales que tuvimos en el mes de junio, por eso presidente le agradezco la sensibilidad que mostró el día de ayer hacia las necesidades del pueblo yucateco, donde giró instrucciones para brindar ayuda a los yucatecos que hoy la requieran urgentemente para poder superar estas contingencias. Gracias a estos apoyos estoy seguro de que podremos ejemplo de que cuando se trabaja en equipo las ayudas se multiplican y se pueden lograr grandes cosas”, solicitó.

Por Paris Alejandro Salazar