Tragedia en el set: muere paracaidista Carlos Suárez durante filmación de La Fiera

La compañía Atrasmedia Cine y Mod Producciones confirmó que Carlos Suárez, uno de los miembros de la producción de la película "La Fiera", murió al lanzarse de un paracaídas, este martes 1 de abril de 20215. El hoy fallecido era un experto en dicha labor y se encontraba bajo medidas de seguridad, según la productora.

"Atresmedia Cine y Mod Producciones lamentan profundamente el fallecimiento de Carlos Suárez. Carlos, gran experto en escalada, paracaidismo y salto base, con muchos años de experiencia en estas disciplinas, se encontraba realizando junto a otros saltadores profesionales unos saltos para el rodaje de la película 'La Fiera' cuando se ha producido el fatídico accidente", señala un breve comunicado de dicha empresa.

Las maniobras se estaban llevando a cabo bajo las estrictas medidas de seguridad que obliga este tipo de actividad. Atresmedia Cine y Mod Producciones expresaron su más sincero pésame a la familia y amigos de Carlos.

Desde la Junta Directiva de la RSEA Peñalara comunicamos nuestro profundo pesar por la pérdida de nuestro gran amigo y socio Carlos Suárez. Enviamos todo nuestro cariño y apoyo a su familia.

En cuanto tengamos noticias sobre el velatorio y entierro lo comunicaremos. pic.twitter.com/VfPUzfZCWr — RSEA Peñalara (@RSEAPenalara) April 1, 2025

Carlos Suárez y otros tres paracaidistas se lanzaron desde un globo aerostático en La Villa de Don Fadrique, Toledo, en donde la producción de La Fiera se desarrollaba. Miembros del equipo dijeron a la agencia de noticias EFE que hasta el momento se desconoce la causa por la que no abrió el paracaídas de la víctima.

¿De qué trata La Fiera?

La película de La Fiera se basa precisamente en la vida de Carlos Suárez, quien aunque es poco conocido en México, en España es un deportista extremo reconocido, con una amplia trayectoria en el alpinismo, paracaidismo y senderismo. Carlos doblaba en las escenas extremas al actor que lo personifica.

De inicio, la película estaba planeada para estrenarse en 2026. Carlos Suárez ya en otra ocasión había librado a un paracaídas que no se podía abrir y él mismo contó cómo ocurrió en aquella ocasión: “Recordé entonces los consejos de Leo Houlding, que me dijo que en esos momentos me serenase al máximo e hiciera los movimientos que sé hacer. Tanteando con cuidado por la cremallera encontré el dispositivo que soltaba el paracaídas".