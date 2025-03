Instructor es arrastrado por parapente y se tira al vacío | VIDEO

Un trágico accidente ha acaparado la atención de los cibernautas, luego de que un instructor de fuera arrastrado por un parapente y a los pocos minutos tomara la decisión de lanzarse al vacío ante el asombro de las personas que se encontraban con él.

Todo quedó registrado en video por la cámara de la mujer que se encuentra en el parapente, en las imágenes de un minuto y trece segundos de duración se ve al instructor ajustando los cinturones de seguridad de la mujer y el hombre que volaran en parapente.

Instructor es arrastrado por parapente y se tira al vacio uD83EuDE82uD83DuDCA5?? ( Pero que horror quedar sostenido de esta manera uD83DuDE31uD83DuDE31 ) pic.twitter.com/ID6D9QVPsA — La mano Con pelos (@lamanoconpelosx) March 3, 2025

Pero lamentablemente la vela del parapente se eleva con el aire y él logra sostenerlo para seguir ajustando el cinturón; sin embargo; vuelve a alzarse la vela y ahí el instructor se queda atrapado en el arnés que trae la joven. Inmediatamente el parapente se comienza a elevar con los dos hombres y la mujer quien en todo momento trae su cámara, se ve como el parapente se eleva varios metros de altura mientras el instructor se encuentra colgando por los aires y solo se detiene con sus manos.

Mientras el hombre y la mujer le dicen que no se suelte y le piden que no se aviente aún e incluso él responde “me avisas cuando me tire hermano y yo me tiro”, lo que indica que si estaba en sus planes soltarse pero no en ese momento, al parecer no soporto más el peso de su cuerpo y se lanza al vacío ante el asombro de la mujer.

La fémina y el hombre comienzan a voltear para abajo al percatarse de que cayó y comienzan a gritar su nombre sin obtener respuesta alguna, ahí termina la grabación compartida por la cuenta de X @lamanoconpelosx. Por el momento se desconoce el estado de salud del instructor de parapente.