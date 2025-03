Joshua Riibe, sospechoso en la desaparición de Sudiksha Konanki, dice estar "preparado para retomar su vida"

Joshua Riibe, el estudiante que fue la última persona en ver con vida a la estadounidense Sudiksha Konanki, ha dejado de ser un sospechoso para las autoridades de República Dominicana, esto luego de que los padres de la mujer aceptaran la hipótesis de que ella murió ahogada en playas de Punta Cana. De acuerdo con medios locales, el hombre no será considerado más como un sospechoso y se prepara para regresar a Estados Unidos.

Durante su audiencia judicial, llevada a cabo el pasado martes 18 de marzo, Joshua Riibe, dijo a las autoridades que estaba “listo para irse a casa y volver a su vida”. Agregó que los padres de Sudiksha Konanki se mostraron agradecidos con él por haber salvado a la estudiante de ahogarse la primera vez: "su madre me dio un abrazo y me dijo: ‘Gracias por salvar a mi hija la primera vez'. Fue muy difícil", aseguró el también estudiante estadounidense ante las autoridades.

Aunado a su declaración, los abogados del joven solicitaron que le sea entregado su pasaporte para que él pueda regresar a su casa ahora que no será considera como un sospechoso. Riibe dijo que está preparado para retomar su vida en Estados Unidos y regresar con sus familiares: "realmente quiero poder irme a casa, hablar con mi familia, abrazarlos y decirles que los extraño”, sentenció.

Los padres de la joven piden que se le declare muerta

La joven desapareció el 6 de marzo. Foto: Interpol.

Tras la audiencia se reveló que el fallo de las autoridades se hará público en 10 días, en otra audiencia programada para el 28 de marzo, pero no está claro si Riibe tendrá que permanecer en República Dominicana hasta esa fecha, o si podrá regresar a Estados Unidos al ya no ser considerado un sospechoso por la desaparición de Sudiksha Konanki. Cabe mencionar que fueron los padres de la joven quienes solicitaron a las autoridades de la Policía Nacional de República Dominicana que la declararan fallecida, luego de que no se encontraran rastros de ella a semanas de su desaparición.

Sudiksha Konanki fue vista por última vez con vida la madrugada del pasado 6 de marzo, cuando ella y tres de sus amigas salían del Hotel RIU, en Punta Cana, para ir a la playa. La estadounidense iba acompañada de otros dos hombres, uno de ellos Joshua Riibe, a quien conoció en el destino turístico. Las cámaras de seguridad captaron a la mujer abrazando al joven y tomándose fotografías y videos con él de forma muy cariñosa.

¿Qué dijo Riibe por la desaparición de Konanki?

La joven no ha sido localizada. Foto: Facebook Sudiksha Konanki

Horas más tarde, las amigas de la joven fueron vistas regresando a sus habitaciones en compañía del otro hombre. No obstante, Konanki y Riibe permanecieron en la playa. Horas más tarde se vio al sujeto regresando a su cuarto, pero sin la estadounidense. Las autoridades de República Dominicana iniciaron una búsqueda para dar con su paradero, pero, hasta ahora, no hay rastro de lo que sucedió con la joven originaria de la India.

Según las declaraciones de Riibe, él y Konanki pasaron un tiempo nadando, pero una ola los alejó de la orilla y los arrastró por varios metros. El joven dijo que logró nadar a la orilla y auxiliar a la mujer, pero tras hacerlo la perdió de vista. Riibe añadió que tras el incidente tuvo que alejarse para vomitar y cuando regresó a la playa no vio a Konanki. Agregó que se quedó dormido en el lugar y al despertar pensó que ella ya había regresado a su hotel. Por lo que la principal hipótesis sugiere que ella ingresó al agua de nuevo y murió ahogada.