"Tuve una infancia feliz", hijo del abusador de 299 menores de Francia revela detalles de su vida

El excirujano Joel Le Scouarnec, de 74 años, enfrenta cargos por violación con agravantes y agresión sexual contra 299 víctimas en Francia, en su mayoría niños menores de 15 años en el momento de los hechos. Ante los hechos, el tribunal encargado de al investigación llamo a sus hijos a declarar, sobre su padre y la forma en que vivían con él.

En la apertura del juicio, Joel Le Scouarnec reconoció que había "cometido actos despreciables" y que el daño que había causado era "irreparable", durante los 25 años que se desempeño como cirujano entre 1984 y 2014, de acuerdo con información de las autoridades francesas, la edad promedio de sus vícitmas era de 11 años.

"Es como el doctor Jekyll y el señor Hyde. No puedo odiarlo porque no tengo nada que criticarle como padre. Pero no puedo perdonarle lo que haya podido hacer", dijo su hijo mayor ante el tribunal en el segundo día del juicio.