José Mujica: "me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso"

El expresidente de Uruguay, José Mujica, informó en una entrevista con el semanario local Búsqueda que el cáncer que le fue descubierto en el esófago ahora se le expandió al hígado y aseguró que se está "muriendo". "El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", dijo.



Asimismo, anunció que no dará más entrevistas y contó que no se hará ningún nuevo tratamiento. "Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso", enfatizó quien fuera presidente de Uruguay en el período 2010-2015.

Por otro lado, Mujica aprovechó la oportunidad para despedirse de sus "compañeros" y de sus "compatriotas". Mujica anunció su enfermedad en abril Según confirmó EFE, su doctora personal, Raquel Pannone, dará una conferencia de prensa en la que facilitará más detalles de la salud del exmandatario.

¿Cuál es la enfermedad que padece Pepe Mujica?

El 29 de abril de este año, Mujica anunció en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago. "Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro médico) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años", dijo ese día el expresidente.

Poco tiempo después, apuntó que el tumor era maligno y debía tratarse con radioterapia, procedimiento que se llevó a cabo en Montevideo. El pasado 27 de diciembre, el expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le colocaron con éxito un stent en el esófago.

"Lo hicimos hoy porque la situación lo requería en este momento. Esto le va a permitir seguirse alimentando por vía oral", dijo Pannone tras la intervención. Meses antes, a Mujica le habían practicado una gatroestomía para alimentación.

