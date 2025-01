Ariana Sofía, de 16 años y embarazada de 7 meses, murió de un balazo en el rostro; su novio, de 18, fue detenido

Ariana Sofía Marín Ayola, una joven de apenas 16 años de edad y que se encontraba en medio de un embarazo de siete meses de embarazo, fue encontrada sin vida en la madrugada del 2 de enero con un disparo en la cabeza.

Por este feminicidio, ocurrido en la ciudad de Cartagena, Colombia, las autoridades capturaron a su pareja, Cristian Vargas de 18 años, quien se encuentra a disposición de la Fiscalía.

Según las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Fredonia. La madre de la víctima, Elis Johana Ayola, relató a un diario local que su hija había sido invitada a la casa de un familiar de Vargas la noche del 1 de enero.

Al llegar al hospital, los médicos confirmaron la muerte de la joven de 16 años, así como de la criatura que llevaba en su vientre. Ahí mismo, el joven confesó entre gritos ser el autor del disparo que acabó con su vida.

Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de un accidente, las declaraciones de la madre de Ariana apuntan a un posible caso de feminicidio. La mujer aseguró que, a pesar de que la pareja que tenía 17 meses de relación se mostraba unida, en ocasiones Vargas tenía actitudes agresivas.

La mujer explicó que se encontraba en casa esperando a su hija, cuando escuchó que a Cristian le habían pegado un tiro y que estaba en la clínica, pero al llegar al hospital se dio cuenta que quien estaba acostada era su hija y los médicos la habían declarado muerta.

“Yo comencé a dar gritos y pedirle a los médicos que la salvaran, pero me dijeron que no podían hacerlo, entonces les supliqué que ayudaran a mi nieto, que el bebé viviera, pero me explicaron que él niño también había muerto. Ese hombre no solo mató a mi hija, también mató a su hijo y debe pagar”, expresó.