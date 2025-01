Maria Corina acusa "golpe de estado" en Venezuela; rompe el silencio tras toma de protesta de Maduro

La opositora de Venezuela María Corina Machado, rompió el silencio tras un día de su detención en Venezuela luego de que Nicolás Maduro tomara protesta al cargo como presidente. La líder anunció que hay "un golpe de estado" de parte del presidente actual.

A través de un video narró lo sucedido en su breve retención de parte de las fuerzas federales del país, mientras ella protestaba por las elecciones que presuntamente le dieron el triunfo a Maduro por tercera ocasión.

"Al salir de enorme la concentración me monté en una moto, nos trataron de interceptar con efectivos armados, pudimos avanzar y luego escuché disparos. Las motos de la Policía nos interceptaron, un funcionario me preguntó mi nombre, inmediatamente fui bruscamente arrancada de la moto y me montaron en otra, en medio de dos hombres, así son ellos, atacan a una mujer por la espalda", contó María Corina.