Aparecen enormes grietas y hundimientos en Los Ángeles, ¿se viene The Big One?

Varias grietas de gran tamaño, así como deslizamientos de tierra han aparecido en la localidad de Rancho Palos Verdes, en Los Ángeles. Sin embargo, los pobladores dicen que no es algo nuevo, aunque sí se está acrecentando. Mientras que en años anteriores el suelo se deslizaba hacia abajo 8 pulgadas al año, en algunos lugares se ha tambaleado 13 pulgadas por semana entre julio y agosto, lo que ha regresado a la conversación el tema "The Big One"

Los deslizamientos de tierra resultantes destrozaron mansiones costeras, deformaron carreteras e incluso han orillado a que se les corte el suministro eléctrico a 200 casas en esa localidad, que se ubica en la costa de Los Angeles. Los residentes han compartido varias fotos y videos desde julio pasado en donde se muestran las grietas y hundimientos.