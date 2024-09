"Pensé que éramos unidos": las primeras palabras de la mujer cuyo esposo dejó que 70 hombres abusaran de ella

La comunidad internacional se encuentra conmocionada por el caso de la francesa Gisele Pélicot, cuyo esposo la drogaba para que otros hombres abusaran sexualmente de ella. El caso ganó popularidad en días recientes debido a que el pasado 2 de septiembre inició el juicio público en contra de Dominique Pélicot, quien es señalado por contratar a más de 70 sujetos para que abusaran sexualmente de su esposa mientras ella estaba inconsciente.

Fue este 5 de septiembre cuando Gisele subió al tribunal de la ciudad de Aviñón, al sur de Francia, y habló ante la corte sobre su agresión. La mujer detalló, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, el horror que vivió tras descubrir que su esposo la drogaba y permitía que otros hombres abusaran sexualmente de ella, mientras él tomar fotografías y posteriormente difundía el material en páginas de internet y redes sociales.

Así fue el "infierno" que vivió Gisele Pélicot con su esposo

La mujer subió a testificar al estrado. Foto: @BFMTV

Al subir al estrado, la mujer comentó que tenía muchas cosas que decir sobre el "infierno" que vivió durante años: "tengo tanto que decir que no siempre sé por dónde empezar”, inició la mujer en su discurso. Agregó que ella pensaba que tenían una relación estable y que eran una pareja muy unida; sin embargo, su realidad se vio alterada luego de que un policía sorprendió a su esposo mientras le tomaba fotografías, sin consentimiento, a mujeres que se encontraban en el supermercado.

Gisele detalló que cuando el policía registró el teléfono y la computadora de su esposo, Dominique Pélicot, descubrió imágenes y videos en los que se veía a decenas de hombres - dentro de la casa del matrimonio - abusando de ella, todo esto mientras ella estaba inconsciente: "pensé que éramos unidos. Para mí todo se derrumbó. Son escenas de barbarie, de violación. Todo lo que me quedaba de 50 años de vida juntos. Desde entonces no tengo identidad y no sé si algún día podré reconstruirme”, declaró.

"Me trataban como muñeca de trapo": las fuertes palabras de Gisele Pélicot contra su esposo

La mujer fue víctima de decenas de violaciones. Foto: @BFMTV

La mujer también dio a conocer que abandonó a Dominique Pélicot luego de que el policía le enseñó a ella todo el material que su esposo había estado grabando en su teléfono celular. Según su testimonio, los abusos comenzaron desde 2011 y se prolongaron hasta 2020, cuando el policía descubrió las grabaciones: "me trataban como a una muñeca de trapo, como a una bolsa de basura”, sentenció Gisele al hablar sobre sus agresores sexuales.

De acuerdo con las autoridades, Dominique Pélicot escribía anuncios en redes sociales, mediante los cuales invitaba a otros hombres a abusar de Gisele. Una vez que se concretaba una cita, el sujeto drogaba a su esposa y permitía que los agresores entraran a su casa; estas personas seguían una serie de reglas impuestas por Pélicot y tras el abuso abandonaban la casa, sin dejar evidencia de lo que había sucedido. Hasta ahora, la policía ha estimado que más de 72 hombres fueron contactados por Dominique Pélicot para abusar de su esposa.

Más de 50 hombres serán juzgados por este crimen

Se espera que más de 50 hombres sean juzgados por el caso de Gisele Pélicot. Foto: @BFMTV

Por este crimen, están siendo juzgados Dominique Pélicot, el entonces esposo de Gisele, así como otros 50 hombres - de entre 22 y 70 años de edad - quienes presuntamente habrían participado en los abusos. Durante los próximos meses, los acusados comparecerán en pequeños grupos ante un tribunal de cinco jueces.

Se tiene previsto que el agresor de Gisele, Dominique Pélicot, declare ante el jurado la semana próxima. En el juicio también testificarán psicólogos, psiquiatras y expertos informáticos.