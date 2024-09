"Puerta al Inframundo" ha triplicado su tamaño: ¿qué le sucederá al mundo si continúa así?

La "Puerta al Inframundo", un cráter inmenso en Siberia, ha triplicado su tamaño en las últimas décadas, por lo que los científicos de la región han externado sus preocupaciones sobre las graves consecuencias que el masivo hundimiento podría desencadenar en los próximos años.

La formación del también llamado cráter de Batagaika está ligado directamente al calentamiento global debido a que su derretimiento del permafrost- una capa de hielo que ha permanecido congelada durante varios años- surgió después de que se haya alterado el equilibrio del ecosistema con masiva deforestación e importante erosión en la zona.

Una investigación realizada por Science Direct ha revelado que el tamaño del cráter se ha triplicado entre 1991 y 2018, lo que equivale a un hundimiento de un millón de metros cúbicos al año. Se trata del hundimiento de tierra más grande del mundo con una longitud de aproximadamente un kilómetro. Por tal motivo surge la cuestión, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si continúa así?

Imagen del cráter de Batagaika captada desde el espacio

FOTO: NASA

¿Qué puede suceder si la "Puerta al Inframundo" continúa creciendo?

Los especialistas advierten que el permafrost continene gases de efecto invernadero, por lo que su derretimiento expulsará estos contaminantes y acelerará el proceso del calentamiento global a niveles alarmantes. Para dimensionar, se considera que la expulsión de estos gases equivaldría a lo que provoca una nación industrializada durante varias décadas, esto es, más de 55 billones de toneladas de carbono.

Sin embargo, las consecuencias no terminan ahí, ya que dejar expuesto al aire libre los componentes del permafrost también significa correr el riesgo de liberar virus desconocidos por el ser humano, los cuales la comunidad médica no puede garantizar que puedan combatir por su desconocimiento sobre un virus que no ha estado presente en el medioambiente durante un largo tiempo.

"No es algo que detonará al cambio climático, pero definitivamente lo acelera y es un componente importante sobre el presupuesto que el mundo tiene para combatir al efecto invernadero", explica David Olefeldt, uno de los investigadores.

Cambio climático encarece el estilo de vida

El cambio climático es capaz de encarecer hasta las verduras hasta un 200 por ciento, según las investigaciones de la la organización civil The Climate Reality Project América Latina. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha revelado que los estados de Tamaulipas y Veracruz han sido los más afectados por el encareciemiento de productos agrícolas.

Cambio climático encarece los productos agrícolas

FOTO: Especial



“Algunos ejemplos de alimentos que han subido de precio a nivel mundial son los cereales, aceites vegetales, café, lácteos, carnes, azúcar, tomate, pepino, cilantro y frijol”, menciona la organización.

