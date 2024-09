IMÁGENES FUERTES: hombre discute con una ciclista y la atropella

El conductor de un automóvil fue captado mientras agredía físicamente y verbalmente a una ciclista, quien lo enfrentó por dar una vuelta prohibida y casi ocasionar un accidente. El hecho ocurrió el pasado miércoles 25 de septiembre en la localidad de Bernal, en Quilmes, Argentina, y quedó grabado gracias a cámaras de seguridad de testigos, quienes se percataron de lo que sucedía y decidieron filmar el incidente para apoyar a la víctima.

De acuerdo con medios de comunicación, la víctima - identificada como Daniela Paula Cosentino -, había salido en su bicicleta para ir a recoger a su hijo de la escuela. Sin embargo, en el trayecto tuvo un percance con el conductor de una camioneta, quien dio una vuelta prohibida y por poco ocasiona un accidente. Presuntamente, Daniela interceptó al automovilista y le reclamó por ignorar las señales de tránsito, esto aparentemente habría desatado la furia del conductor quien arremetió contra la ciclista.

Ciclista le reclama a un automovilista y termina atropellada

El automovilista furioso embistió a la ciclista y la atropelló, aplastándola contra un vehículo tipo Fiat Uno que estaba en la misma calle. Posteriormente, el conductor de la camioneta escapó, pero, metros adelante tuvo otro percance y se estrelló contra otro automóvil. Otros conductores retuvieron al agresor y evitaron que escapara, para luego entregarlo ante las autoridades correspondientes. Hasta la zona arribaron policías, quienes efectuaron la detención.

Tras lo sucedido, Daniela relató su experiencia ante medios locales, donde confirmó que la agresión inició luego de que ella le reclamó al automovilista por dar una vuelta prohibida: "tenía la ventanilla baja, me acerqué y le dije '¿no te diste cuenta de que casi me atropellás?'. Me dijo '¿y el casco?' Y ahí yo le dije '¿si no tengo el casco me matas igual?'", relató la víctima ante medios de comunicación argentinos.

La ciclista sobrevivió gracias a su bicicleta

El conductor de la camioneta terminó arrestado y llorando. Foto: pixabay.

Posteriormente, la ciclista denunció que el conductor de la camioneta comenzó a insultarla y finalmente terminó atropellándola contra otro vehículo: "me encerró contra un auto, arrancó y chocó contra otro auto. Después se fugó”, dijo. Agregó que "a mí me aplastó contra un Fiat Uno y la bicicleta quedó hecha un acordeón", sentenció Daniela al hablar sobre la experiencia que vivió luego de ser atropellada por el automovilista.

La mujer terminó su testimonio diciendo que, después de chocar contra el otro automovilista, su agresor se puso a llorar y comenzó a pedirles disculpas a los afectados: “el hombre se puso a llorar y no sé si habría pedido disculpas. Tendría unos 50 años, era una persona coherente con un auto prácticamente nuevo”, contó Daniela, quien afortunadamente no sufrió lesiones graves.

