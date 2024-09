"La mataba un poco todos los días": Kerollyn tenía 9 años, la hallaron muerta en un basurero, su mamá es investigada

Kerollyn Souza Ferreira era el nombre de una niña de tan solo nueve años de edad que fue hallada sin vida al interior de un basurero en Guaiba, la región metropolitana de Porto Alegre, Brasil y su muerte ha causado una gran conmoción debido a que se dio a conocer que su madre habría sido responsable del lamentable fin de la menor ya que horas antes de su fallecimiento le suministró distintos sedantes por lo que ya enfrenta a la justicia y podría ser enviada a prisión.

Fue el pasado 9 de agosto cuando el cuerpo de Kerollyn fue hallado al interior de un basurero por un trabajador de limpieza de la ciudad de Porto Alegre, quien dio aviso a las autoridades locales y tras las primeras investigaciones elementos de la policía detuvieron a Carla Carolina Abreu Souza, la madre de la niña de nueve años de edad fallecida, quien una vez que enfrentó a la justicia realizó declaraciones que la tienen a un paso de la prisión.

Este es el basurero donde fue hallado el cuerpo de Kerollyn. Foto: Especial

De acuerdo con las declaraciones de Rafael de Lima Riccardi, el fiscal encargado del caso, Carla Abreu relató que la noche previa a la muerte de la menor le suministró distintos medicamentos con efecto sedante, los cuales, consumía la mujer de forma recurrente, además, señaló que cuando despertó y se percató que su hija no estaba, decidió ingerir una nueva dosis de medicamentos y siguió durmiendo durante horas hasta que la policía fue a buscarla a su casa.

En adición a esta información, el fiscal a cargo del caso declaró ante distintos medios de comunicación brasileños que luego de haber realizado distintas entrevistas a vecinos, familiares y hasta profesores de la escuela de Kerollyn se pudo saber que la menor vivía en un descuido terrible por parte de su progenitora, quien también tenía a su cargo a otros tres menores, quienes también sufrían las mismas circunstancias, por lo que la mujer fue acusada de homicidio doloso.

Las autoridades brasileñas aseguraron la casa donde vivía Kerollyn junto a su madre y sus hermanos. Foto: Especial

Cabe mencionar que, el padre de la menor, cuya identidad no ha sido revelada, también enfrentará a la justicia pues el fiscal a cargo del caso, señaló que buscarán procesarlo por abandono material y por no cumplir con una pensión para el sustento de su hija. “A Kerollyn la mataban un poco todos los días, estos acusados no tuvieron el más mínimo grado de civilidad con su hija. Cuando eres padre o madre se toman distintas decisiones, pero siempre se debe pensar en el bienestar de los hijos”, comentó indignado Marcelo Tubino, quien es otro de los fiscales a cargo del caso.

Revelan la causa de muerte de Kerollyn

Hasta hace unos días, se desconocía cómo es que Kerollyn había perdido la vida y terminado en un basurero, sin embargo, recientemente se dieron a conocer los resultados de la autopsia y a partir de ello se ha generado una hipótesis que ha provocado una gran conmoción entre la sociedad brasileña.

El cuerpo de Kerollyn fue hallado por un recolector de basura. Foto: Especial

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público de Rio Grande do Sul (MPRS) Kerollyn falleció por asfixia mecánica mixta, la cual, fue provocada por la posición en la que se encontraba en el contenedor, por el efecto de los medicamentos que le suministró su madre y por las bajas temperaturas y fue a partir de ello que se especula que la menor habría salido de su casa para buscar comida en el contenedor de basura donde debido a las condiciones antes mencionadas perdió la vida, sin embargo, las investigaciones siguen en curso para poder confirmar esta teoría.

Hasta hace unas semanas, la madre de Kerollyn se encontraba en prisión preventiva, sin embargo, su defensa consiguió que la medida se sustituyera por seguimiento electrónico pues todavía no hay pruebas fehacientes que la inculpen pese a haber declarado que le suministró sedantes a su hija la noche anterior a su muerte, no obstante, las autoridades brasileñas siguen recabando testimonios del entorno de la menor que comprueban que sufría de abandono y maltratos de parte de su madre, por lo que se espera que el caso tenga una pronta resolución pues como se dijo antes, Kerollyn tiene tres hermanos más que podrían sufrir su mismo destino.

