"Nací de nuevo": el conmovedor testimonio de una enfermera que sobrevivió luego de que le cayó un rayo

Una mujer originaria de Boston, Estados Unidos, ha ganado popularidad en redes sociales luego de que se dio a conocer que sobrevivió al impacto de un rayo. La protagonista de esta historia es una enfermera llamada Thalita Teixeira Padilla, quien salió a pasear con su perro y fue alcanzada por un rayo. El suceso ocurrió el año pasado, en 2023, sin embargo, recientemente la mujer abandonó el hospital donde permanecía internada y habló sobre cómo ha cambiado su vida.

Al hablar sobre su recuperación, ante medios locales, Thalita recordó que el año pasado salió a pasear a su perro por una playa de Boston, cuando ambos fueron alcanzados por un rayo. Tras el impacto, la enfermera quedó en estado crítico, vecinos que se percataron de lo sucedido trataron de ayudarla y solicitaron la presencia de equipos de emergencia, quienes la trasladaron hasta un hospital local, donde permaneció hospitalizada por varios meses.

Estuvo recibiendo tratamientos por más de un año: enfermera habla de su recuperación

La enfermera fue dada de alta del hospital. Foto: NBC.

La mujer recordó que tras el accidente perdió el conocimiento y posteriormente despertó en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de Boston, sin poder mover los dedos y enfrentando graves lesiones en la médula espinal, así como daño a los nervios y quemaduras en el pecho y las piernas. "Algo se encendió como una bombilla en mi cabeza y empecé a sentir menos dolor en el cuerpo", dijo Thalita al hablar sobre el largo proceso de recuperación que vivió, ya que cuando volvió en sí no podía ni caminar.

"No podía caminar sola cuando salió de la internación y ahora camina y va a lugares sola", agregó Norah Sweeney, fisioterapeuta de la enfermera. Los seres queridos de la joven también se encuentran conmocionados por su recuperación, ya que pasó más de un año para que ella pudiera volver a caminar por sí misma y aún le queda un largo camino que recorrer, puesto que sus tratamientos aún no terminan y aún no puede caminar perfectamente bien.

¿Qué tan probable es que un rayo impacta en una persona?

Thalita espera mudarse pronto. Foto: NBC.

Al hablar sobre su futuro, Thalita adelantó que planea mudarse a Connecticut para retomar su carrera como enfermera y alejarse del lugar donde sucedió el accidente que cambio su vida: "es como si hubiera nacido de nuevo, como si hubiera comenzado una nueva vida", indicó la joven en entrevista con medios locales.

Autoridades de Protección Civil han exhortado a la población a evitar salir durante las tormentas eléctricas, ya que podrían ser impactados por un rayo. Aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estiman que la probabilidad de que esto suceda es una en 500 mil, pero el riesgo aumenta si las personas realizan actividades al aire libre en el campo y la ciudad. Del total de personas que han sido golpeadas por un rayo, solo el 10 por ciento mueren por sus heridas.

