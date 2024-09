Se gana la lotería pero tiene que “mendigar” su comida, ¿qué pasó?

Un jubilado de 71 años de edad por fin pudo ganar la lotería tras haber comprado sin falta el boleto durante los últimos 10 años, para festejarlo, decidió que era momento de afianzar el pago del seguro de su automóvil; sin embargo aquella decisión lo llevó a tener que acudir a los llamados “bancos de alimento” para poder comer con poco dinero.

Cuando Pete Daly se enteró que fue uno de los ganadores de la lotería, su primera decisión fue invertir todo su dinero en efectivo para poder pagar el seguro para su automóvil, ya que en el instante que recibiera el pago del premio, repondría el dinero pues eran sus ahorros.

El adulto mayor ganó la loterñia tras 10 año de buscarla. Foto: Archivo

¿Cuánto dinero de la lotería ganó el adulto mayor?

Daly ganó uno de los premios de Euromillones tras más de 10 años intentándolo. La suma que el hombre septuagenario obtuvo fue de 582.20 libras esterlinas (más de 15 mil pesos), premio que ganó el pasado mes de julio; no obstante, a la fecha enfrenta una dificultad.

El ganador de Euromillones todavía no ha reclamado el dinero de la lotería que ganó dado que los organizadores todavía lo tiene resguardado, pero el hombre del distrito de Wirral en el Reino Unido, ya está enfadado y desesperado por no tener su dinero pues lo ha afectado en su vida cotidiana.

Por gastar todo su dinero en el pago de seguro de su carro, Daly quedó viviendo al límite por ello tiene que acudir a los comedores comunitarios. “Así que he estado viviendo en bancos de alimentos todo el mes porque no me ha llegado nada", indicó Pete Daly para el Liverpool Echo.

El adulto mayor ganó casi 600 libras esterlinas, pero aún no se las dan. Foto: Pete Daly

"Cuando me enteré de que había ganado, pagué el seguro de mi automóvil con todo el dinero que tenía en efectivo para el mes porque pensaba que ese dinero me ayudaría a sobrevivir durante el mes”: Pete Daly.

¿Por qué la lotería no paga al adulto mayor?

Cuando Pete llama a la Lotería Nacional, siempre le cuentan una historia diferente, dijo: “Cada vez que llamo me cuentan una historia diferente. He estado pagando la lotería durante 10 años, es decir, 10 libras a la semana, mil 40 libras cada año durante 30 años y finalmente gané 500 libras y no me las quieren dar", acotó.

Mientras que un portavoz de la lotería pidieron paciencia al señor Daly ya que procesan cientos de reclamos de premios en efectivo que da la lotería, que se junta con la decisión interna de no pagar más premios minoristas entre 500 y 50 mil libras.