"Mi niña era una gran artista": habla madre de Laura Daniela, bailarina que se prendió fuego en pleno show

A 15 días de que la bailarina colombiana Laura Daniela Villamil se prendió fuego - por accidente- durante una de sus presentaciones, la madre de la joven rompió el silencio y confesó, ante medios locales, el calvario que ha sufrido su hija desde el día que ocurrió la tragedia. La mujer, identificada como Migdonia Leguizamón, habló por primera vez sobre el estado de salud de la artista y reveló que su pronóstico aún es reservado y se encuentra muy delicada de salud.

La madre de la bailarina detalló - el pasado 30 de agosto - que, aunado a las quemaduras, la salud de Laura Daniela se ha visto comprometida por tres diferentes bacterias, mismas que su cuerpo contrajo en el hospital: "ella estuvo muy malita lo que fue martes y miércoles. Ella se contagió ya de tres bacterias y la tienen muy mal en el tema de la temperatura, ha tenido muchísima fiebre y ha sido bastante difícil controlarla", dijo.

Laura Daniela se encuentra grave de salud

La bailarina sigue hospitalizada. Foto: @NataliaBachmann.

Respecto a lo que sucedió dentro del restaurante Andrés Carne de Res Chía, donde la joven se incendió mientras ofrecía un show en vivo, Migdonia Leguizamón enfatizó que su familia aún tiene más dudas que respuestas, ya que no logran comprender por qué no se le brindó atención inmediata a su hija: "la verdad siempre hemos dicho que son muchas preguntas, pero que no hay respuestas. ¿Por qué no había una ambulancia en el evento? ¿Por qué no había extintores? ¿Por qué no había gente especializada en siniestros? No lo había”, comentó la madre de Laura Daniela.

La mujer contó, entre lágrimas, que ella diariamente trata de hablarle a su hija, esperando que ella pueda escucharla y haciéndole saber que podrán superar esta tragedia en familia: "mi niña es una gran artista. Yo le hablo y le digo que todo esto va a ser un mal momento, pero que vamos a olvidar. Oro mucho y le pido mucho a Dios que mi hija salga de todo esto. Sé, como mamá, que vamos a salir victoriosos de todo esto”, sentenció.

¿Qué le pasó a Laura Daniela?

Autoridades investigan lo que sucedió con Laura Daniela. Foto: @NataliaBachmann.

El pasado 17 de agosto de 2024 Laura Daniela Villamil se incendió mientras manipulaba una antorcha durante una presentación que realizaba en el restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en Chía, Cundinamarca, Colombia. Según primeros reportes, la bailarina manipulaba una antorcha, mientras vestía un traje de paja, el cual rápidamente se prendió al ser alcanzado por una de las flamas.

Los familiares de la bailarina destacan que en el restaurante no había extintores, ni se contaba con el personal necesario para atender la emergencia, por lo que exigen que el caso sea investigado por las autoridades y así se deslinden de responsabilidades. Hasta ahora, la joven permanece hospitalizada y se encuentra grave de salud.