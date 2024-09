¡Insólito! Médico realiza una cirugía usando un tutorial de youtube, paciente de 15 años muere

El mundo del internet ha dejado una cantidad de información plasmada en las redes sociales o sitios web de consulta, mismos que han alimentado a emprendedores o cualquier persona para aprender sobre nuevos hobbies o algún oficio, sin embargo el tipo de datos que aparecen han representado un peligro para la sociedad por la falta de filtro para usar el conocimiento.

Uno de los ejemplos es el que dejó a una paciente sin vida en la India, luego de que un presunto doctor realizara una operación quirúrgica sin aparente conocimiento y basándose en un tutorial de medicina que vio en un canal de la plataforma de Youtube.

Se trataba de un paciente de 15 años de edad identificado como Krishna Kumar, quien acudió con el presunto doctor cuyo nombres es Ajit Kumar Puri porque presentaba un fuerte dolor de estómago y constante vómito, de acuerdo con las autoridades y sus seres queridos se le informó que requería una operación.

En un mensaje que compartieron con medios locales y al hablar de la pérdida familiar que acaban de tener, los familiares recibieron las condolencias del hospital y la noticia de la muerte del adolescente, ante medios de comunicación locales realizaron una denuncia pública para detenerlo.

El abuelo reveló que el médico les indicó que le realizarían una operación para extirpar los cálculos de la vesícula biliar, sin embargo no emitieron o firmaron una autorización, el médico lo intervino sin la presencia de sus padres.

"Pareció mejorar después de que cesaron los vómitos. Pero de repente el médico decidió operar. Envío al padre del niño lejos y comenzó la cirugía sin nuestro consentimiento", comunicó el abuelo a un medio de comunicación.

