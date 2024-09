Nicolás Maduro pide a Diego Armando Maradona singular favor

Para el enfrentamiento que mantiene en contra del presidente de Argentina, Javier Milei, su similar de Venezuela, Nicolás Maduro, echa mano de todo el apoyo posible, incluso el de leyendas de futbol que han fallecido hace algunos años.

Durante su reciente intervención en el Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares, que se celebra desde el pasado 10 de septiembre en Caracas, Maduro invocó a la memoria de Diego Armando Maradona para que le haga un peculiar favor.

“¡Cómo hace falta Diego, para que le diga sus cuatro verdades a Milei! Diego te pido algo: jálale las patas a Milei cuando esté dormido, ¡preséntate en el cuarto y le jalas las patas!”, señaló el líder venezolano.

Ante un auditorio abarrotado, Maduro señaló que fue un gran logro convocar a más de mil 200 representantes de 95 países de todo el mundo comprometidos en la lucha contra las expresiones fascistas.

Presume reloj de Maradona

Instantes antes de pedirle el favor al astro argentino, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, Nicolás Maduro presumió el reloj de lujo que el futbolista le regaló luego de su cierre de campaña en 2018.

“Miren lo que tengo aquí, me lo puse hoy porque me da suerte. Este es el reloj Hublot que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la avenida Bolívar. Era su reloj en el año 2018 y cuando me pongo el reloj, el Diego está conmigo”, recordó el líder venezolano.