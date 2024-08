Vacaciones terminan en tragedia: madre muere tras ser atropellada por sus hijas gemelas en un moto acuática

Una mujer perdió la vida de forma trágica, luego de que fue atropellada por sus hijas adolescentes, quienes conducían una moto acuática. De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió bahía de Arcachon, Francia, donde la familia disfrutaba de un día de vacaciones. Sin embargo, lo que parecía ser un día de diversión, salió mal, debido a que la víctima cayó de su moto y fue embestida por las pequeñas de tan solo 16 años de edad.

Aparentemente, la mujer viajaban en una moto acuática junto con su pareja, mientras que sus dos hijas estaban en otro vehículo. No obstante, ambas motos terminaron chocando, lo que ocasionó un terrible accidente. En el lugar, la madre de las menores perdió la vida, mientras que las jóvenes resultaron severamente lesionadas y tuvieron que ser llevadas de emergencia a un hospital local.

Sigue leyendo:

IMÁGENES FUERTES: una ciclista es golpeada de frente por una moto que cruzó la calle a exceso de velocidad

IMÁGENES FUERTES: un motociclista es embestido por un camión, queda prensado y muere

La madre chocó con sus hijas en la moto y murió

El cuerpo de la mujer fue trasladado para una autopsia de ley. Foto: archivo.

Hasta ahora, se desconoce el estado de salud de las víctimas, pero trascendió que las jóvenes y su padre se encuentran hospitalizados, recibiendo atención médica. De igual manera, trascendió que la madre de las víctimas era originaria de Angulema y tenía 47 años de edad al momento del accidente.

Al respecto, medios de comunicación de Francia han recordado que en el país es indispensable tener una licencia para navegar o estar supervisados por un instructor certificado, en caso de que deseen operar una moto acuática, sobre todo cuando se trata de menores de edad. Aunque, hasta ahora, no está claro si la familia cumplía con los requisitos necesarios que exigen las normativas francesas.

Aumentan accidentes de motos acuáticas en Francia

Aumentan regulaciones contra motos acuáticas. Foto: freepik.

Las autoridades francesas informaron que no se han presentado cargos por la muerte de la mujer, por lo que no hay una investigación al respecto. Según las autoridades, los accidentes con motos acuáticas, aunque no son habituales en Francia, están aumentando, según Sud Ouest. En 2023, hubo 55 llamados de emergencia en relación con los accidentes de motos acuáticas, un aumento significativo respecto de las 34 registradas el año pasado.

Cabe mencionar que, ante el contexto actual, las autoridades francesas han cambiado y han incrementado las normas sobre las motos acuáticas se han vuelto más estrictas.