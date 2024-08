IMÁGENES FUERTES: motociclista pierde la vida tras chocar contra una camioneta a exceso de velocidad

En redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra el momento exacto en el que un motociclista sufrió un fatal accidente, mientras circulaba por calles de Guatemala. Las imágenes presuntamente fueron captadas por cámaras de seguridad de un establecimiento, pero, hasta ahora, se desconoce con exactitud el lugar dónde ocurrió la tragedia, así como el día de los hechos.

La grabación muestra que el motociclista circulaba a exceso de velocidad, cuando una camioneta se cruzó en una esquina. Pese a que tenía un amplio espacio para frenar, el conductor de la moto no logró hacerlo debido a la velocidad con la que circulaba. Desafortunadamente, el motociclista terminó impactándose contra el costado de la camioneta.

Tras el fuerte impacto, el motociclista salió disparado de su vehículo y cayó sobre el asfalto, junto a la moto. Las personas que se encontraban a un costado de la vialidad rápidamente se levantaron para tratar de ayudar al hombre herido. De forma extraoficial trascendió que el sujeto no sobrevivió a sus lesiones y perdió la vida en un hospital local, como consecuencia del fuerte golpe que sufrió.

Hasta la escena arribaron paramédicos y equipos de emergencia, quienes auxiliaron al hombre y lo llevaron a un hospital local. Sin embargo, y pese que recibió atención médica, el motociclista falleció. Las grabaciones del accidente fueron difundidas en redes sociales como X, antes Twitter, donde se ha generado un intenso debate en torno al exceso de velocidad y las regulaciones para automóviles y motocicletas. Los internautas culpan a la velocidad por el trágico accidente y piden que se incremente la seguridad en las carreteras de Guatemala.

En México los motociclistas que circulen sin caso pueden ser multados por las autoridades. Foto: Archivo.

"El motociclista solo tuvo tiempo de pitar, pero no de frenar, porque iba muy rápido"; "El de la camioneta es el culpable, cómo va a girar sin ver a los espejos o su camino, si no chocaba con este pudo a alguien que venía de atrás y quisiera adelantarlo"; "No es accidente, es consecuencia de la velocidad a la que iba"; "El de la moto ni siquiera llevaba casco"; "Iba tan rápido que no podía haber hecho nada para evitarlo", son algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.

Cabe mencionar que en México hay multas para los motociclistas que circulen sin caso. De acuerdo con Secretaría de Movilidad (SEMOVI), las personas que sean sorprendidas conduciendo una motocicleta sin caso se harán acreedoras a una infracción económica. la cual puede ser de hasta 2 mil 171 pesos mexicanos.