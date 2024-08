"Yo misma me doy asco": mujer relata su sufrimiento tras contagiarse de viruela del mono

Una mujer utilizó sus redes sociales para exponer el sufrimiento que vive después de contagiarse de la viruela del mono. En un video de minuto y medio, expone las verdaderas consecuencias que conlleva contraer esta enfermedad, la cual fue declarada emergencia sanitaria de nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de una mujer originaria de Perú que ha atravesado días agotadores por su infección. "No puedo dormir, no puedo sentar, no puedo acostar", se queja en la publicación. Las declaraciones de la joven han preocupado a varios internautas, especialmente a la población peruana. No obstante, se recomienda consultar el monitoreo virológico de las autoridades con tal de identificar las zonas de alto riesgo.

De acuerdo con el video, la joven se contagió hace tres días, por lo que los síntomas han presentado significativos avances en su cuerpo. Así mismo, aseguró que la fiebre ha aumentado con el pasar de las horas y el sarpullido se ha esparcido paulatinamente a través de su cuerpo, hasta llegar a su cabeza.

Debido a las graves afectaciones que ha tenido la joven, hizo un llamado a la población de Perú para que extremen precauciones y eviten la propagación de la viruela del mono. De acuerdo con Sala Situacional del Ministerio de Salud, Perú ha registrado 77 casos de mpox en lo que va del 2024.

La República del Congo es donde la situación de la viruela del mono se encuentra crítica. El país centroafricano ha sido el epicentro de la enfermedad al registrar más de 18 mil contagios en lo que va de 2024, bajo el panorama de una crisis sanitaria que ha atravesado durante los últimos años por los elevados casos de ébola y sarampión.

¿Cómo se contagia la viruela del mono?

La viruela del mono presenta sus síntomas entre los primeros 3 y 17 días de contraer la enfermedad y se propaga directamente de piel a piel. También puede propagarse a través de las relaciones sexuales. Sin embargo, es fácil que se transmita con tan solo entrar en contacto con una de las erupciones cutáneas.

La OMS advierte que la ciudadanía debe estar atenta a los familiares y amigos que presenten síntomas como fiebre, sarpullido, hinchazón, dolor de cabeza, escalofríos, cansancio. Cualquiera que sea un caso sospechoso debe someterse a un aislamiento hasta que las costras hayan desaparecido. No obstante, es importante acudir con un especialista para confirmar que se trata del mpox.

