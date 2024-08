IMÁGENES FUERTES: Difunden momento exacto en que mujer junto con su hija de 5 años se arrojan de edificio

Luego de que la joven Génesis Lugo de unos 25 años de edad se lanzara desde el cuarto piso de un edificio junto con su hija de cinco años en brazos, este jueves se dio a conocer el video en donde se ve el trágico hecho.

De acuerdo con el video difundido, Génesis Lugo subió a la azotea del edificio y se lanzó con su hija en brazos a las 6:40 de la mañana del lunes 12 de agosto. La mujer vestía un pantalón pans azul y una playera roja, mientras que la niña de 5 años vestía un short blanco, una playera azul y se encontraba descalza, pues su madre la cargó hasta lo más alto del edificio.

Estacionamiento en donde se ve caer a la mujer junto con su hija. foto: @AlertasMundial

Lo que parecía una mañana normal, se ensombreció luego de que las cámaras de seguridad del residencial Marañón en Villa Mella Santo Domingo, República Dominicana, captaran la caída de la joven junto con su pequeña. Tras la caída, ambas quedan inmóviles en los pasillos de los edificios. Un joven se acerca a ver los cuerpos, pero de inmediato se aleja y se logra percibir que hace una llamada a su celular.

Edificio de donde se lazó Génesis junto con su hija. Foto: Gogole maps

Radhamés Melo, esposo de Génesis Lugo, fue detenido inicialmente, pero luego liberado tras determinarse que no tenía implicación en el suceso. El esposo expresó que Génesis estaba pasando por un cuadro de depresión debido a la presunta violación que había sufrido su hija en manos de su hermana Omayra Antonia Lugo Cruz.

“Yo me voy con mamá”, la niña así se despidió de su papá antes de morir

El día del suicidio, Radhamés Melo vio que Génesis abrió la puerta del departamento a las 5:00 de la mañana y “como esta no hablaba (Génesis), le hizo señas a su hija con la mano: “y la niña me dijo: papá yo me voy con mamá, y se despidió y me dio un beso. Mi hija se despidió”. Después, la mujer se arrojó del edificio con la niña.

Radhamés Melo, esposo de Génesis. Foto: Sucesos Dominicanos

Las indagatorias sugieren, que Génesis padecía de depresión luego de que descubriera que su hermana Omayra Antonia Lugo Cruz había abusado sexualmente de su hija. Motivo por el cual, la mujer fue acusada de abuso sexual contra la menor y encerrada por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres en lo que se llevan a cabo las investigaciones.