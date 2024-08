Mujer atropella a su hija frente a su escuela durante el primer día de clases

Lo que parecía ser un día emocionante, por el regreso a clases presenciales, terminó en tragedia para una madre de familia y su hija, luego de que - por accidente - la mujer le pasó el vehículo por encima a la menor de edad, de tan solo 12 años. El percance ocurrió en las inmediaciones de la escuela "Booker Middle School", ubicada en la ciudad de Sarasota, en el estado de Florida, Estados Unidos, de acuerdo con información de la Patrulla de Carreteras.

Según testigos de lo sucedido, el accidente ocurrió durante las primeras horas del pasado lunes 12 de agosto, cuando la menor regresaba a su escuela. Aparentemente, la menor bajo de la camioneta de su madre y estaba en la fila de útiles escolares, en la calle Myrtle Street frente a la escuela; sin embargo, por accidente se le cayeron sus libros al suelo y se inclinó para recogerlos, sin que su madre se diera cuenta.

Niña recogía sus cuadernos cuando fue arrollada por su madre

Niña recogía sus cuadernos cuando fue arrollada por su madre

La madre no se percató de que su hija estaba en el suelo recogiendo sus cuadernos, por lo que aceleró el vehículo y le pasó por encima. “Sinceramente, estaba secándome las lágrimas porque me dije: no puedo imaginar que lo que debería ser un día feliz, un día de alegría, se haya convertido en una tragedia tan rápidamente”, dijo Myra Moore, otra madre de familia que presenció el accidente.

Al respecto, Kenneth Watson, portavoz del Departamento de Seguridad de Carreteras, sentenció que es necesario recordar a los padres de familia la orientación vial, cerca de cualquier zona escolar, sobre todo cuando hay niños cerca de los carros: “esperamos que esto no vuelva a suceder, pero tenemos que recordar tener una buena orientación espacial cuando se esté en cualquier lugar cerca de la zona escolar y, sobre todo, cuando se deje que los niños salgan del vehículo”.

La niña sobrevivió, pero está "delicada" de salud

La niña sobrevivió, pero está "delicada" de salud

De forma extraoficial trascendió que la adolescente sobrevivió a sus lesiones, pero se desconoce su estado de salud. Las personas que observaron la tragedia, así como paramédicos que la trasladaron a un hospital, comentaron que la menor presentaba heridas de gravedad, las cuales ponían en peligro su vida.

Las autoridades del estado ya iniciaron una investigación por el caso, para deslindar de responsabilidades a la conductora y madre de la menor, quien la atropelló con su camioneta cuando pretendía irse de la escuela.