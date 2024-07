“Ya déjame”: fue el último grito de Valentina; el caso de bullying que conmocionó a Costa Rica

En redes sociales se viralizó un fuerte video en el que se ve una serie de agresiones contra una menor que portaba uniforme escolar por un joven aparentemente mayor, quien no traía uniforme. Este video causó indignación en Costa Rica y diferentes partes del mundo donde se difundió el video.

Los hechos ocurrieron en el poblado de San Carlos en Costa Rica, el pasado 27 de junio, la víctima fue identificada como una menor de 15 años llamada Valentina, quien, de acuerdo con información de medios locales, se encontraba de regreso de la escuela a su casa en un autobús de pasajeros en compañía de sus compañeros de clase.

En el video se ve como el agresor golpea en múltiples ocasiones a la menor, en la cabeza, se sienta sobre ella y la lanza a las escaleras traseras del autobús, donde la sigue golpeando, escupiendo e incluso apoya sus pies sobre la cabeza de la víctima. También le jala el pelo, la despeina y le quita sus zapatos.

Ante tales agresiones, la menor solo reacciona con risas, mientras que los testigos la graban y se ríen de ella, Valentina pide a su victimario que se detenga, pero en ningún momento este hace caso. Medios locales difunden que el agresor, identificado como Gerald, tiene 16 años, y ya fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante la madrugada, cerca de la 1:30 horas, del pasado martes 9 de julio, por una denuncia interpuesta por los padres de la afectada

“Al ver los videos, después de dejar a mi hija en el colegio, me dio mucha tristeza, indignación, llore, me dio rabia. Me dio rabia como padre, como hombre, en ese momento pensé muchas cosas pero tuve que usar la cabeza fría”, dijo el papá de Valentina para el medio costarriqueño Central Noticias.