Qué sabemos de la increíble foto que capturó el momento exacto en que la bala se dirigía a Trump

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, resultó herido luego de que recibió un impacto de bala en la oreja cuando realizaba un mitin en Butler, Pensilvania. Sin embargo, la cámara del fotógrafo Doug Mills captó el increíble momento en que el misil se dirigía hacia el candidato republicano.

La fotografía se ha vuelto viral rápidamente, debido a la inmediatez con que salió la imagen. Sin embargo, el fotógrafo al que le atribuyen la hazaña de tomar el momento preciso no la compartió en sus redes sociales, en donde en cambio sí subió un par de instantáneas en las que Trump alza el puño, aún con la cara ensangrentada.

Los seguidores de Doug Mills le han preguntado si en verdad la foto viral fue tomada por él, pero el reportero gráfico, afianzado en la fuente presidencial de Joe Biden no ha respondido a dichas dudas, por lo que no hay certeza de que el material sea suyo o, incluso si es real o no.

Debido a la magnitud de la noticia y la información en tiempo real que circula en redes sociales muchas veces pueden generarse fake news, es decir noticias falsas o también llamados bulos, como ocurrió con un periodista italiano llamado Marco Violi, de quien se distribuyó su imagen asegurando que fue el tirador que disparó contra Trump y fue abatido en el techo de una casa aledaña al sitio del mitin.

En ese momento, informaciones sin ningún tipo de sustento aseguraban que el tirador se llama "Mark Violets" y que era miembro de la organización de ultra izquierda Antifa, que es contraria al movimiento político de Trump. Sin embargo, Violi es creador de contenido de futbol y no tiene ninguna relación con la agresión al republicano.