Donald Trump lanza primer mensaje, y revela que una bala le atravesó la oreja: "Dios bendiga América"

Donald Trump escribió a través de su página de Truth Social que se encuentra bien, pero una bala le atravesó la oreja durante los atentados vividos este sábado 13 de julio en Butler, Pensilvania. El expresidente de los Estados Unidos, ahora candidato republicano, sobrevivió al ataque.

Sigue leyendo: Donald Trump sobrevive: este es el protocolo que los guardaespaldas deben seguir en caso de atentado

En el comunicado que mandó a sus redes sociales, dijo que, antes de todo, expresa "mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida". Hasta el momento se desconoce su identidad.

También agregó que le dispararon una bala, misma que le atravesó la oreja. Dijo que algo andaba mal cuando escuchó un zumbido, y de manera inmediata comenzó a correr la sangre. Sintió que algo le había atravesado la piel. Hasta el momento, se desconoce si requirió alguna intervención quirúrgica.

"Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro País. Por el momento no se sabe nada sobre el tirador, que ya está muerto. Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA AMERICA!"