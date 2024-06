Raros cuervos aterran con picotazos a la gente y provocan apagones, ¿otra teoría conspirativa?

Cuervos acompañados en bandas han atacado a picotazos a los habitantes de varias ciudades de Corea del Sur además de haber sido señalados de provocar apagones en la energía eléctrica, la situación ha provocado que los residentes coreanos comiencen a vivir con miedo a que sean atacados por las parvadas.

Aunado a los ataque en contra de las personas, durante los últimos tres años, Corea del Sur contabiliza unos 103 cortes de energía, según Korea Electric Power Corporation (Kepco), que de acuerdo con los habitantes, se debe a la presencia de los cuervos que han llamado como “inteligentes”.

Sigue leyendo:

Las claves de la extraña desaparición de un joven que sugieren que estaría en un cactus

Marilyn Monroe y su conspiración con el FBI y la CIA sobre Kennedy que pudo “destruir” a EU

En Corea del Sur señalan a los cuervos como una alimañan. Foto: Archivo

El ataque más reciente de los llamados cuervos “inteligentes” sucedió el pasado jueves 13 de junio en el distrito de Yeon Jae en Busan, cuando los emplumados ocasionaron una explosión en varios postes de luz que derivó en varios incendios.

El siniestro ocasionó cortes en la energía que afectaron a alrededor de 500 casas y una escuela al dejarlas en la oscuridad por dos horas, mientras nueve meses antes ocurrió un ataque similar al oeste de la ciudad de Seúl, también se quedaron sin luz durante cuatro horas.

Los cuervos aterran a varias ciudades de Corea de Sur. Foto: Archivo

En los casos fueron encontrados cerca de las explosiones los cadáveres de algunos cuervos que quedaron electrocutados. A ellos se suman las denuncias de personas que fueron atacados con picotazos en la cabeza, uno de ellos afirmó que fue picoteado por un cuervo cuando intentó ayudar a otra persona que ya había sido picada, según el Daily Star.

"Estaba poniendo a un cuervo herido en una maceta cuando otro cuervo me golpeó la cabeza… Me quedé desconcertado cuando regresó y me picoteó repetidamente": testigo.