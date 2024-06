Secreto de una piloto ponía en riesgo a los pasajeros de avión que podrían haber muerto

Danica Theuma era una de las pilotos de la aerolínea Virgin Atlantic, empresa que se caracteriza en llevar a cabo vuelos de larga distancia, relación laboral que terminó una vez que descubrieron que la piloto trabaja para otra aerolínea, situación que puso en riesgo a los pasajeros toda vez que utilizaba sus días de descanso y hasta horas extras para cumplir en ambos empleos.

De manera que Danica Theuma rebasaba el tiempo máximo de vuelo para una piloto que en promedio se calcula en unas 100 horas al mes, o 900 horas por cada año, de acuerdo con la Aviación Civil de Gran Bretaña, que coincide con las normas mundiales de garantizar el descanso a los pilotos para no poner en peligro su vida y la de los pasajeros.

Danica Theuma quebrantó reglas de la aviación. Foto: FB

¿Cómo hizo la piloto para volar en dos aerolíneas?

Todas las personas que son pilotos de avión deben forzosamente tener periodos de descanso de manera obligatoria para garantizar que se concentren de manera adecuada, situación que la piloto Theuma atentó al romper con la seguridad aérea en ambas aerolíneas que alternaba con sus días de descanso.

Mientras que la aerolínea pensaba que la piloto llevaba a cabo su tarea de manera profesional, no lo era así. Cuando ambas empresas se enteraron de la situación de la piloto, cada una optó por una forma de reprimenda, por un lado, Virgin Atlantic decidió despedirla, mientras que la segunda aerolínea KM Malta Airlines, solo la suspendió.

Danica Theuma conservó uno de los empleos. Foto: FB

El riesgo que Danica Theuma puso a los pasajeros

Por lo anterior, KM Malta Airlines reincorporó a Danica Theuma a su plantilla de pilotos, aún cuando la piloto en una ocasión hizo un vuelo de tres horas y media de Malta a Londres, ante de embarcarse con otro viaje al extranjero ahora con Virgin Airlines, cuyos vuelos son en promedio de alrededor de 10 horas.

Se cree que Danica Theuma llevó a cabo ese doble trabajo desde diciembre de 2023 hasta que fue descubierta el pasado mes de mayo; sin embargo, durante ese periodo, la piloto no tuvo ningún incidente en sus horas de vuelo, pero el riesgo por no descansar y sobre todo no dormir puede provocar incluso alucinaciones.