La estrella de la tele asesinada por su esposo habría advertido la tragedia con estos mensajes

Victoria Vera Blyth mantenía una comunicación activa con sus amigos antes que su esposo y padre de sus tres hijos, el empresario petrolero David Thomas Blyth, la asesinara presuntamente por un reclamo de celos en el que estaría involucrado el compañero de Vera, el locutor checo, Leos Mares, por mensajes de texto subidos de tono.

Amigos de la exitosa comediante y cantante de televisión en Turquía aseguraron que la pelea de la pareja que terminó con el homicidio y un supuesto sucidio tras 10 años de casados, fue por los reclamos que el hombre de negocios británico hacía, incluso por las imágenes que Victoria Vera posteaba en su cuenta de Instagram.

Viky y su esposo estuvieron 10 años casados. Foto: IG

¿El esposo de la estrella de televisión la controlaba?

David Thomas Blyth no compartía la manera como Viky -como Victoria Vera era conocida en el medio- compartía su día a día en las redes sociales, al considerar que las imágenes eran impropias y no congeniaban con su perfil de un alto ejecutivo de su empresa internacional ASG Inspection, contó una amiga de la famosa citada por el Daily Mail.

"Todo el mundo la seguía en Instagram, pero hace unos meses su perfil desapareció repentinamente. Entonces me comuniqué con Viky para averiguar qué estaba pasando. Me dijo que el marido no quería que la esposa de un hombre de negocios influyente se presentara de esta manera”, relató la amiga de la cantante nacida en Sudáfrica al medio checo Blesk.

“Entonces cumplió y creó un nuevo perfil, que ya tenía bloqueado para el público, y dejó de compartir sus fotos sexys”: amiga de Victoria Vera Blyth.

¿Victoria Vera Blyth advirtió el crimen?

La amiga de Vicky dijo que a partir de ese momento, mantuvo una activa comunicación con la famosa comediante, pero señaló: “pasó mucho tiempo antes de que ella me revelara que estaba lidiando con las constantes infidelidades de su marido. Ella misma dijo que estaba celosa”, en ese sentido, dijo que la cantante amenazó a su esposo de dejarlo si no dejaba de ser mujeriego.

Viky era una de las celebridades en Turquia y República Checa. Foto: IG

“Protagonizaron un matrimonio llamado italiano, en el que no faltaron los momentos tensos. Viky incluso dijo en broma que le encanta el drama y que es el condimento de su relación", dijo la amiga. Previo al homicidio, Vera afirmaba que tenía varios proyectos a futuro, pero mencionó estar consciente de que nada es seguro:

"No me gusta planificar completamente el futuro, porque nunca se sabe lo que puede pasar": Victoria Vera Blyth.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.