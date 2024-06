Papa Francisco se reúne con cómicos de todo el mundo: asisten Chumel Torres y Florinda Meza

El Papa Francisco tuvo un encuentro con cómicos de todo el mundo, Whoopi Godlberg, Jimmy Fallon, Chris Rock, así como Florinda Meza y Chumel Torres por parte de México.

Florinda Meza describió el encuentro como “muy emotivo y divertido” ya que todos los comediantes reían entre ellos mismos; donde le regaló al Papa Francisco los tres libros de Roberto Gómez Bolaños, Sin querer queriendo, El Diario del Chavo y También Poemas.

Whoopi Godlberg estuvo presente en el encuentro Foto: Pablo Esparza

“Fui yo quien le dije, no contaba con su astucia, porque realmente es sorprendente lo que está haciendo el Papa, a los comediantes, siempre se les consideró género de segunda la comedia, géneros chicos y la verdad es que no lo es, para mí ha sido el género más grande de los géneros en todas las épocas desde la época de los griegos, ”.

Florinda Meza dijo que el Papa "celebra la comedia”

“Los comediantes han sido temidos por los poderosos y por los políticos, justo por la ironía y eso es lo maravilloso, que el Papa hasta en la invitación, destaca la ironía como algo muy especial, lejos de subestimarla, conclusión, el Papa es una mente muy especial, tiene que ser muy inteligente para pensar de esa manera, porque lo considera un don muy especial la comedia”

Florinda Meza describió el encuentro como “muy emotivo y divertido” ya que todos los comediantes reían entre ellos mismos Foto: Pablo Esparza

El Papa Francisco en su discurso a los cómicos del mundo les dijo que tienen “el poder de difundir la serenidad y la sonrisa” y que su modo “unen a la gente porque la risa es contagiosa. Es más fácil reír juntos que solos”

“La risa ayuda a romper las barreras sociales, a crear vínculos entre las personas. Nos permite expresar emociones y pensamientos, ayudando a construir una cultura compartida y a crear espacios de libertad”

Chumel Torres quien le pidió al Sumo Pontífice que le bendijera el Rosario de su mamá, así como agradecerle por este encuentro.

Estar con Chris Rock, pero Jymmy Fallon, Conan O’ Brien, Steven Collberg, son todos mis pokémones juntos, y los conozco por trayectoria y todo, aparte sé que son católicos practicantes muchos de ellos, entonces lo saludamos nos dio un discurso precioso que ya lo guarde”

Chumel Torres platicó con Jimmy Fallon describiendo lo divertido que era estar todos reunidos en el Vaticano, riendo como cuando estaban en el salón de clases.

“Esta carrera y esta profesión como lo decían las palabras del discurso de su Santidad te abre unas puertas que no esperabas jamás, deja tú vivir de lo que amo que es la comedia, que sé hacer reír, cumplir mi sueño, y empatar con la gente que son tus ídolos, eso yo creo que es lo más maravilloso que te puede pasar”

Chumel Torres se identifica con las palabras del Papa Francisco

“Te da un compromiso y y y aparte el discurso que decía el Papa es la comedia denuncia la injusticia y pone el dedo en la indecencia, en parte es un poco lo que yo me dedico, como es comedia política y el Papa es altamente político, de aquí se va al G7, es la primera vez que un Papa participa en el G7, entonces tienes que estar involucrado no sólo como comediante, sino como ser humano y lo decía él mismo en el discurso o sea te lleva a señalar las cosas que no están bien”