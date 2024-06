Mujer colombiana presume tener 7 novios ancianos para recibir de su pensión y enfurece a las redes

Una mujer captó la atención de las redes sociales al revelar que tiene siete novios de la tercera edad, y cada uno de ellos le entrega un monto económico que provienen de sus pensiones, hecho que levantó la indignación entre la ciudadanía y desató una serie de críticas.

La mujer de origen colombiano se llama Lina, y aseguró estar casada con siete ancianos quienes la ayudan en las labores domésticas, una decisión que tomó al considerar que sus parejas más jóvenes no asumían sus responsabilidades, razón por la cual decidió enfocar sus enamoramientos a una generación de edad más avanzada

Mujer presume tener 7 novios de la tercera edad

“Luego de analizar todas mis relaciones me puse a pensar, a los viejitos no hay que pedirles nada, ellos dan todo porque a su edad no van a conseguir una mujer como yo”, comentó Lina.

Los hombres le brindan regalos y dinero a cambio de su cariño

La estrategia de esta mujer joven que ha sido objeto de discusión durante los últimos días fue acudir a un parque para averiguar qué otras personas de la tercera edad estarían interesadas en entablar una relación con ella, siempre y cuando obtuviera compensaciones económicas y constantes favores.

Uno de los argumentos que utilizó la joven fue que los hombres de la tercera edad solteros no tienen quien les de cariño, por lo que decidió acudir a una fila de pensionados con un "vestido corto" con el fin de seducirlos. Tiempo después repitió esta práctica hasta reunir a su grupo de novios, quienes constantemente la consienten con regalos y salidas a restaurantes.

Los usuarios no pasaron desapercibida esta práctica y arremetieron contra Lina: "La decadencia moral, en su máxima expresión; personas que dan mas valor a las cosas materiales temporales", "Lista la mujer, aunque me parece medio actuado el video", fueron algunos de los comentarios que se merecieron la publicación en la página de Youtube de Última Hora Valle.

