VIDEO: Neymar presta su helicóptero para evacuar a afectados por inundaciones en Brasil

Aunque se encuentra a miles de kilómetros de distancia, el delantero del Al Hilal y la selección brasileña, Neymar Jr., ofreció su ayuda para las personas desplazadas por las inundaciones que han afectado al estado de Río Grande do Sul.

Toneladas de víveres y medicinas, además de las aeronaves personales del exjugador de PSG y Barcelona, fueron desplegadas en esta región, azotada desde hace algunas semanas por intensos fenómenos meteorológicos.

Sigue leyendo:

IMÁGENES IMPACTANTES: el "apocalipsis" en Brasil con caballos atrapados en los techos y aviones como barcos

VIDEO: el conmovedor reencuentro de unos perros con su dueño; el hombre pidió ayuda a los rescatistas para salvar a sus "hijos"

IMÁGENES FUERTES: Fuerzas armadas de Brasil rescatan a bebé atrapado en inundación

En un video compartido en redes sociales, se ve cómo el helicóptero personal en el que se transporta el controvertido atleta llega a la localidad de Eldorado do Sul, donde ayuda al traslado de personas lesionadas.

Más de 350 ciudades de la región, ubicada al sur del país, han sido devastadas por fuertes inundaciones que han provocado decenas de muertes y la evacuación de miles de personas hacia sitios más seguros.

La aeronave fue desplegada en varias localidades de Río Grande do Sul. Foto: X / UHN

Invita Neymar a ayudar a Brasil

Mediante su cuenta oficial en la red social Instagram, Neymar agradeció a las personas que están apoyando a los damnificados de Río Grande do Sul e invitó a sus seguidores a ayudar de cualquier forma.

??Nuestro Brasil está pasando un momento delicado y ayudar nunca está de más, independientemente de tu condición financiera, lo que importa es lo que tienes en el corazón.

“No me gusta y no suelo publicar todo lo que hago o ayudo, por quien lo hace, lo hace de corazón y no para presumir. Entonces, este post es para inspirar todavía a más personas para que ayuden”, señaló el ariete.

Su publicación rápidamente logró miles de interacciones y reacciones de otros futbolistas, como Richarlison o Alisson Becker, sus compañeros en la selección brasileña. De esta manera, Neymar se suma a celebridades como Gisele Bündchen que han ayudado a la región y aprovechan su fama para inspirar a más personas.