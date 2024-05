¿Cuándo ocurrirá el "Big One", el mega terremoto que destruirá México y Estados Unidos?

Durante décadas, especialistas de todo el mundo han advertido ante la posibilidad de un mega terremoto, el cual se espera en la Falla de San Andrés, ubicada en el estado de California, en Estados Unidos. Los investigadores sugieren que este hipotético sismo podría ser de una magnitud superior a 8 grados en la escala de Richter, lo que significaría que tendría la capacidad de causar devastación en tierras estadounidenses, pero también en México, debido a la cercanía entre ambas naciones.

Los científicos que han estado monitoreando la Falla de San Andrés advierten que el mega terremoto podría durar entre 3 a 5 minutos; agregan que por su magnitud, las consecuencias serían catastróficas. Los pronósticos señalan que este temblor podría desatar un tsunami con una masa que sería 2 veces mayor a la que afectó a Chile en 2010, lo que dejaría miles de edificios completamente destruidos y decenas de personas fallecidas.

¿Cuándo será el "Big One"?

No hay fecha exacta del "Big One". Foto: pixabay

El término de "Big One" fue acuñado por los especialistas y significa "El Grande" en español, en honor a la magnitud que se espera que tenga el mega terremoto. No obstante, aunque los investigadores han advertido por este fenómeno, no es posible determinar la fecha exacta en la que ocurrirá este sismo. Lo que sí se sabe es que el desastre natural será una de las peores catástrofes que podrán suceder en un futuro próximo. Cabe mencionar que el último gran terremoto ocurrido en la Falla de San Andrés ocurrió en el año de 1906.

En este contexto, los investigadores, con ayuda de los registros históricos, han determinado que la actividad sísmica intensa en la Falla de San Andrés se presenta en lapsos de cada 150 años. Reportes del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) sugieren que existe una probabilidad del 31% de que un terremoto de magnitud 7.5 o mayor impacte Los Ángeles en los próximos 30 años.

Autoridades de EU alertan por posibles terremotos en California

El sismo ocasionaría devastación en EU. Foto: pixabay

Desde hace años, la Autoridad de Terremotos de California (CEA) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) han exhortado a las personas a estar preparados ante la inminente llegada de un mega terremoto. En este sentido, las autoridades piden a los habitantes del estado revisar las estructuras de edificios y darles el correcto mantenimiento para estar prevenidos ante cualquier emergencia.

En México, las autoridades de Protección Civil también han recordado, en repetidas ocasiones, las recomendaciones a seguir en caso de sismo, ya que el país también es atravesado pro diferentes placas tectónicas. Los consejos más importantes son: