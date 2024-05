¿Conflicto diplomático? Vicepresidenta de Ecuador acusa que Estados Unidos le canceló la visa

Verónica Abad vicepresidenta de Ecuador aseguró que recibió una carta del consulado de Estados Unidos en Guayaquil en la que le notificaron que cancelaron su visa para ingresar a ese país, pero no sabe qué fue lo que hizo al consulado de Estados Unidos tomar esa decisión, ella asegura que no es algo que le preocupe, pues tiene la certeza de que el gobierno estadounidense sabe lo que hace y sabe con quien ha trabajado.

“Es real. Tengo una carta del consulado de Guayaquil sin indicar las razones. No es mi prioridad porque sé el respeto. Entiendo que habrá razones en las cuales yo puedo abogar y preguntar. No es mi interés en este momento en realidad porque he trabajado muchos años con el pueblo norteamericano a través de la fundación con la que formé, Ecuador empresario, recibía fondos de Estados Unidos”, dijo a CNN