Muere famosa influencer, anunció su deceso en un desgarrador video de TikTok

Una popular influencer canadiense, enfocada en temas de salud, perdió la vida tras ser diagnosticada con cáncer. La creadora de contenido, identificada como Kimberley Nix, murió a la edad de 31 años de edad, luego de luchar contra la enfermedad por más de tres años. Previo a su deceso, la joven alcanzó a grabar un último video de TikTok - el cual estaba programado para publicarse tras su fallecimiento -, el cual se hizo popular en las plataformas digitales.

El video, publicado por la creadora de contenido, fue grabado días antes de que Kimberley perdiera la vida. En las imágenes, ella mencionó que el clip sería publicado en caso de su fallecimiento y como una despedida para sus seguidores, quienes durante años siguieron su lucha contra el cáncer, enfermedad con la que fue diagnosticada desde hace más de tres años. "Mi viaje aquí ha terminado", se oye decir a la mujer en su clip.

Influencer anunció su muerte a través de un video póstumo

La mujer documentaba en TikTok su proceso. Foto: @cancerpatientmd

De igual manera, en la grabación, Nix expresó su tristeza por no poder envejecer junto a su esposo: "mi única tristeza al morir es saber que no llegamos a envejecer juntos. Todo lo demás es totalmente soportable porque eso es lo único que realmente importa. Si acompañarme en este proceso ha sido útil de alguna manera, he logrado mi objetivo. Si se logra la concientización sobre el sarcoma, he logrado mi objetivo. Esta comunidad ha significado muchísimo para mí. Te extrañaré TikTok. Los amo a todos”, comentó la creadora de contenido, quien además era una reconocida médica.

Nix también agradeció el apoyo de sus familiares y amigos, quienes estuvieron a su lado desde que fue diagnosticada con cáncer: "durante este tiempo, mi lugar de trabajo, el lugar de trabajo de mi esposo, nos han apoyado mucho y él ha podido estar conmigo la mayor parte del tiempo. Mis padres están aquí la mayor parte del tiempo, apoyándome. Y tener apoyo es realmente maravilloso", dijo la influencer en su video póstumo.

Inlfuencer agradece a sus seguidores el apoyo que le dieron

Tenía más de 158 mil seguidores en redes sociales. Foto: @cancerpatientmd

En su grabación, Nix recordó que durante los últimos días de su vida cumplió varios de sus sueños, desde su compromiso y su boda, hasta un viaje a la ciudad de Nueva York; aunado a ello, ella documentó los viajes que realizó por Estados Unidos y los conciertos a los que fue, entre los que destacan el de Taylor Swift, Coldplay y Noah Kahan.

"Muchas gracias por esta increíble oportunidad. Estoy llorando de felicidad porque todos ustedes me hicieron encontrar un gran propósito al final de mi vida", finalizó la influencer en su video de despedida. Rápidamente sus miles de seguidores reaccionaron a la publicación y agradecieron que la creadora de contenido grabara un video previo a su deceso, para despedirse de quienes la apoyaron durante su larga batalla contra la enfermedad.