VIDEO: intensa tormenta azota un crucero en Miami y desata pánico entre los turistas

Internautas han recordado la intensa tormenta que azotó el crucero de Royal Caribbean, en Miami. Aunque el hecho se registró en junio de 2023, los usuarios de internet compartieron nuevas imágenes sobre lo sucedido. En el video, difundido en la red social de X, antes Twitter, se ve el pánico entre los turistas mientras que los objetos vuelan por los aires y salen disparados en dirección al mar. Cabe mencionar que por este suceso no se registraron personas fallecidas.

Según la prensa estadounidense, el hecho ocurrió mientras la embarcación partía de Puerto Cañaveral, en el estado de Florida. En las imágenes, compartidas en redes sociales, se ve cómo salieron volando reposeras, sombrillas y otros objetos, mientras algunos pasajeros intentaban huir desesperados de las violentas ráfagas de viento.

¿Qué pasó en el crucero Royal Caribbean?

Tras el fenómeno climatológico, la compañía del crucero comentó que la embarcación continúo con su itinerario de forma normal y no se presentaron afectaciones en su trayectoria: "el Independence of the Seas continuó con su itinerario regular de 3 noches y llegó a Perfect Day en CocoCay en las Bahamas, según lo programado", declaró la empresa responsable del crucero. De igual manera, las autoridades del Royal Caribbean confirmaron que no se reportaron personas fallecidas o lesionadas.

Sin embargo, los pasajeros del crucero comentaron, para medios locales, que no fueron alertados por las autoridades de Royal Caribbean sobre las condiciones del clima extremo. En los videos incluso se ve a las personas caminando en cuclillas y sosteniéndose de los barandales y otros objetos para evitar salir volando por el aire.

Los turistas vivieron momentos de terror. Foto: especial

Por este suceso, no se reportaron personas heridas o fallecidas, de acuerdo con la compañía de Royal Caribbean “la ráfaga repentina de fuertes vientos duró un breve periodo y no provocó heridos graves entre nuestros clientes o la tripulación”. La empresa aseguró que el mal clima únicamente duró unos breves minutos y posteriormente los miembros de la tripulación limpiaron los daños ocasionados por los fuertes vientos.