Buscan a estadounidense en Cozumel, llegó en un crucero y desapareció tras ir al baño

Medios estadounidenses reportaron la desaparición del enfermero Edmond Bradley Solomon III, un hombre de 66 años de edad, quien fue visto por última vez en playas de Cozumel, Quintana Roo. Aparentemente, el adulto mayor llegó al país - en compañía de su esposa Mimi - a bordo del crucero Royal Caribbean, pero desapareció luego de que el barco hizo una escala en costas mexicanas.

Información, recabada por el medio Daily Mail, sugiere que la pareja abandonó el Royal Caribbean en una escala del barco en Cozumel. Supuestamente, los adultos mayores fueron al baño en la terminal donde el crucero estaba atracado, pero cuando la mujer salió del sanitario no pudo encontrar a su pareja y dio aviso a las autoridades, ya que Edmond padece demencia frontotemporal, por lo que podría estar en peligro.

El hombre llegó al país en compañía de su esposa. Foto: Gofundme.

Buscan a estadounidense con demencia en Cozumel

"Cuando mi madrastra, Mimi, salió, él no estaba allí. Ella pensó que todavía podría estar en el baño, así que lo esperó unos minutos. No salió", dijo Savannah Miller, a la cadena de noticias WCBD. La joven también reveló que un taxista local dijo haber visto a su padre; presuntamente, el conductor habría llevado a Edmond a una carretera con acceso a la playa. Sin embargo, el ciudadano estadounidense no ha sido localizado a más de tres días desde que fue visto por última vez.

Según la declaración del taxista, compartida por la hija de Edmond, el adulto mayor no pudo pagar el costo del viaje, por lo que entregó su reloj como método de pago. Savannah detalló que su padre padece demencia frontotemporal, un trastorno conductual que no afecta su memoria, pero le hace decir "cosas raras" y comportarse "erráticamente". "Él no puede procesarlo de la misma manera que usted o yo", explicó la joven al hablar sobre la enfermedad de Bradley.

El hombre padece demencia. Foto: especial.

¿Quién es el estadounidense desaparecido en Cozumel?

La familia de Edmond inició una recaudación de fondos en la página Gofundme, donde explicaron que "Mimi y Brad son enfermeros que han dedicado sus vidas y carreras a ayudar a los demás. Mimi trabaja en el Hospital VA local y es una de las enfermeras más compasivas con las que he trabajado. Ella también es una sobreviviente de cáncer de mama. Entre el cáncer y la demencia, han pasado por muchas cosas en los últimos años y, sin embargo, Mimi todavía aparece todos los días para cuidar de los demás".

Por su parte, la ficha de búsqueda de Edmond señala que el estadounidense mide 1.75 metros de altura, pesa 70 kilos, es de tez clara, complexión mediana, ojos azules y tiene cabello castaño claro. Las personas que tengan información que ayude a dar con su paradero podrán comunicarse al teléfono 998 8817 150 extensión: 2130.