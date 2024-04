Activista Malala aclara "confusión" sobre su apoyo a Gaza

La activista pakistaní, Malala Yousafzai emitió un comunicado en el que aclara su postura ante lo ocurrido en Gaza. Asegurando que condena completamente los ataques de Israel. Y asegura que también ella ha observado con ira y desesperación las atrocidades cometidas al pueblo palestino.

También mencionó que condena las acciones de Israel que han salido últimamente en las noticias, pues se han hablado de las fosas comunes en los hospitales de Nasser y al-Shifa de Gaza son otro recordatorio de los horrores que enfrentan los palestinos. También aseguró que no necesitamos ver más cadáveres, escuelas bombardeadas o niños hambrientos.

