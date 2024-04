"Ataque a Israel no representa grandes daños, pero hay que esperar cuál será su respuesta", coinciden analistas

La madrugada de este domingo, Irán lanzó más de 200 drones y misiles contra Israel, interceptados en su "gran mayoría" sin consecuencias graves, aunque una base militar sufrió "daños menores", anunció el ejército israelí.

"El régimen iraní lanzó un enjambre masivo de 200 drones asesinos, misiles balísticos y misiles de crucero", declaró el portavoz del ejército Daniel Hagari en una intervención televisada, destacando que el ataque "continúa". "Un cierto número de misiles iraníes cayó en territorio israelí, causando daños menores en una base militar pero sin causar víctimas", añadió.

El jefe de las fuerzas armadas iraníes afirmó este domingo que el ataque llevado a cabo por la noche contra Israel "alcanzó todos sus objetivos".

"La operación Promesa Honesta se realizó con éxito ayer por la noche y esta mañana, y alcanzó todos sus objetivos", declaró a la televisión el general Mohammad Bagheri, precisando que los drones iraníes no apuntaron contra ningún centro urbano o económico.

En entrevista con Mario Maldonado para el programa de Noticias de la Mañana, que se transmite por Heraldo TV, José Carreño, columnista y editor de la sección Orbe del HMG y Verónica Ortiz, analista política y colaboradora del HMG, destacaron que el ataque de Irán a Israel no representa más que un señal del poder de defensa por parte de la comunidad israelí, pero la pregunta más destacada sería cuál será la respuesta de dicho país.

Esto fue muy anunciado, Israel y sus aliados estaban preparados para interceptar este ataque, los daños en Israel fueron mínimos, fue una declaración de que aquí estamos, la gran pregunta es saber si Israel va a contestar o no", dijo José Carreño.

Por su parte Verónica Ortiz, afirma que este reciente ataque es respuesta a lo que ya se habían presentado el 7 de abril pasado en Hamas, "se han cruzado las líneas".

Ambos analistas destacaron que después del ataque, sobre el cual no se reportan perdidas humanas, coinciden en que ahora es cuando Israel va tomar cartas en el asunto sobre la respuesta que van a dar, toda vez que ambas partes cuentan con el apoyo de sus aliados ya acceso a armas nucleares.

Todo depende de las respuestas y de qué nivel de respuestas quieren darse los unos, el uno, el otro Israel oficialmente no tiene armas nucleares, pero digamos que desde hace 30 años, está la muy bien fundada sospecha de que si las tiene Irán tampoco supuestamente tampoco tiene armas nucleares aunque se sabe que ha estado enriqueciendo uranio a niveles considerables y a niveles de armamento nuclear si las tiene o no los tiene, no lo sabemos, tiene acceso a la tecnología y a la posibilidad de armas nucleares a través de sus otros aliados", señala José Carreño.