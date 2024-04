Por Eclipse Solar, famosa astróloga mata a su pareja y tira a sus 2 hijas de un carro

Danielle Ayoka era una famosa influencer estadounidense dedicada en la astrología y previo al Eclipse Solar ocurrido el pasado lunes 8 de abril, había calificado el evento astronómico como “el epítome de la guerra espiritual”. Durante el fenómeno espacial, la mujer fue señalada de haber atacado a su pareja sentimental, arrojar a sus dos hijas de la camioneta en movimiento para después chocar.

Durante la investigación del caso que terminó con la hija mayor de Danielle Ayoka como la única sobreviviente del ataque, las autoridades de Los Ángeles, California, resaltaron una publicación que la influencer hizo en sus redes sociales donde manifestó su inquietud sobre el paso del eclipse de Sol que en Estados Unidos se presentó por primera vez desde hace casi un siglo.

Danielle Ayoka asesinó a su familia. Foto: X @MysticxLipstick

¿Por qué la astróloga mató a su familia?

El teniente Guy Golan destacó el mensaje escrito por la también artista dedicada a la música sobre el eclipse que llamó “el epítome de la guerra espiritual”, lo que les hizo suponer que la mujer de 34 años de edad estaba ansiosa por ser parte del acontecimiento; sin embargo, la propia policía aseguró que poco tuvo que ver su sentir sobre el origen que la hizo atacar a su familia.

En ese sentido, el oficial de policía citado por el San Diego Tribune acotó que el eclipse no fue un factor contribuyente a los asesinatos: “porque no sabemos por qué hizo lo que hizo”. No obstante, las pesquisas dieron a conocer que antes del crimen, la pareja había tenido una fuerte pelea.

De acuerdo con la policía, Danielle y su novio Jaelen Allen Chaney de 29 años de edad, discutieron el lunes 8 durante la madrugada en su apartamento de Woodland Hill. En la pelea Danielle Ayoka apuñaló a Chaney que le provocó una grave herida que le terminó quitando la vida.

¿La astróloga se quitó la vida?

Tras el ataque, la influencer fue por sus dos hijas de 8 meses y 9 años de edad para escapar de su departamento a bordo de un Porsche Cayenne. Pero cuando transitaba sobre la carretera interestatal 405 en Culver City, la mujer aventó a sus hijas a la calle desde su automóvil en movimiento.

Por la caída, la bebé de 8 meses falleció mientras que su hermana mayor logró sobrevivir; sin embargo, Danielle Ayoka quien condujo durante una media hora más, se estrelló contra un árbol cuando conducía a más de 160 kilómetros por hora. Aún se indaga la causa de los homicidios y si la muerte de la astróloga fue un suicidio.