Reportan tiroteo en secundaria de Texas; un estudiante inició el ataque que dejó un herido

Este viernes 12 de abril las autoridades de Dallas, Texas recibieron un reporte proveniente de la escuela secundaria Wilmer-Hutchings sobre un terrible tiroteó dentro de las instalaciones de la institución. Los alumnos entraron en pánico, pero las autoridades realizaron el protocolo de seguridad ante un tiroteo, que lamentablemente es muy común en Estados Unidos, por lo que las instituciones educativas y los elementos de seguridad han tenido que diseñar estrategias para protegerse.

El tiroteo en la escuela Wilmer-Hutchings ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana de este viernes, hora local. Según el reporte de las autoridades, una persona resultó herida de bala y se logró detener al presunto responsable del tiroteo. Aunque no han dado más detalles de lo ocurrido.

All students and team members are safe at Wilmer-Hutchins High School as we have initiated our safety protocol. Police are on site to ensure our school remains secure. At this time, we ask for everyone to refrain from coming to the campus, as we limit access inside. @WHHighSchool