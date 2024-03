Josh Cavallo, el primer futbolista abiertamente homosexual, le pide matrimonio a su pareja en pleno estadio

El australiano Josh Cavallo, con el objetivo de combatir los estigmas que persisten, fue el primer futbolista en el mundo en declararse abiertamente homosexual, poniendo sobre la mesa la homofobia y violencia que existe en el balón pie, un deporte historicamente donminado por varones.

Ahora el lateral izquierdo del club Adelaide United de la Liga Profesional de Australia, anunció su compromiso con una pedida de mano en pleno estadio de futbol. El romántico momento quedó inmortalizado en una serie de fotografías que se difundieron en redes sociales.

“Tu apoyo interminable significa mucho para mí. Me has dado un espacio seguro en el futbol, uno que ni en mis sueños habría creído que fuera posible, y me has apoyado para vivir mi vida de forma auténtica cada día. Se sintió correcto compartir este momento tan especial en la cancha, donde todo inició”, se lee en la publicación