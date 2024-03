¿El fin de la guerra? Donald Trump habría dicho que no dará un solo peso a Ucrania si es presidente

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, afirmó que Donald Trump le aseguró durante su más reciente reunión en los Estados Unidos que "no dará ni un centavo" a Ucrania, declaración que hasta el momento, el propio magnate no ha confirmado frente a la opinión pública.

Orban, el único dirigente de la Unión Europea que mantuvo estrechos vínculos con el Kremlin pese a la invasión rusa de Ucrania, se reunió el viernes con el candidato republicano en Florida. Fue invitado específicamente por Trump a la mansión que conserva en Mar-a-Lago.

Donald Trump quiere acabar con la guerra

El diplomático húngaro confirmó que Donald Trump pretende pasar como el presidente de la paz, y le habría platicado con detalle la estrategia que tiene para frenar la violencia en Europa. Entre sus ideas, quiere recordar el presupuesto a los responsables de Kiev.

"Él tiene una visión muy clara, con la que es muy difícil no estar de acuerdo. En la guerra Ucrania-Rusia, él no pondrá ni un penique. Por eso se acabará la guerra, dado que es obvio que Ucrania no puede mantenerse sola en pie. Si los estadounidenses no dan dinero ni armas (...) entonces la guerra se acabará", manifestaba el primer ministro húngaro.

Donald Trump quiere ser recordado como el presidente de la pazo

No es la primera vez que lo menciona, de hecho, luego de su reunión escribió algunas palabras a través de sus redes sociales, donde aseguró que si Trump todavía estuviera en la presidencia de los Estados Unidos, todo el mundo seguiría en paz, y no se hubieran desatado las guerras hoy en día permean las noticias de los medios de comunicación.

"Necesitamos líderes en el mundo que sean respetados y que puedan traer la paz. Él es uno de ellos. Ven y tráenos paz, señor presidente", fueron sus palabras.

Por su parte, el político estadounidense correspondió los elogios de Orban el lunes, describiéndolo en una entrevista a CNBC como un "hombre duro". Orban siempre se ha mostrado del lago de la paz, y no de Rusia, a pesar de que se ha reunido con Putin recientemente. El primer ministro ha pedido una tregua y está en contra de enviar apoyo militar.

Trump, por su parte, presiona para que sus seguidores bloqueen en el Congreso una partida de ayuda por 60 mil millones de dólares para Kiev, defendida por el presidente Joe Biden, quien acusa a su contrincante, Donald Trump, de ponerse a las órdenes de Putin.

